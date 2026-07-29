韓國股市連續兩天熔斷、跌幅超12%：槓桿踩踏還未結束！ | 點經

韓國股市又又又熔斷了！今年年內已經觸發了9次全市場熔斷。這9次全市場熔斷分別發生在：3月4日、3月9日；6月8日、6月23日、6月26日；7月7日、7月13日、7月28日、7月29日。

韓國股市的30天歷史波動率已經突破80%大關，這是歷史新高的超高紀錄！波動劇烈程度不僅超越2020年新冠疫情引發的市場恐慌，更突破了1997年亞洲金融風暴時期當時約只有70%的極端峰值。短短1個多月，從巔峰9385點跌破5500點！

SK海力士從6月高點已經跌了超過40%，三星電子跌破了100美元關口，一隻叫KORU的3倍做多ETF從64美元跌到14美元——跌幅超過78%。32萬個韓國散戶賬戶，在過去兩周被強制清零。此前，韓國官方還宣佈推出一系列針對經濟危機家庭的自殺預防措施，以應對因債務壓力引發的社會危機。



首先，為什麼三星、海力士都交出了史上最強年報，股市卻連續暴跌？表面上看，是業績「不及預期」：三星營收171萬億韓元，不及預期173.9萬億；海力士營收79.32萬億韓元，按年增長257%，但低於預期84萬億韓元；營業利潤60.54萬億韓元，按年增長近557%，但低於預期64萬億韓元……但事實上，離市場預期只差一點，但股價就崩了。

為何這麼敏感？本質上，還是因為資金太擠。韓國人口才5000多萬，股票賬戶超1個億，散戶「螞蟻軍團」更以膽大搏命著稱，其融資資金幾乎全砸向三星、海力士。這兩隻股票在韓指中權重，佔比超50%，「借債炒股」規模巨大。

6月29日，韓國政府聯手三星、SK兩大半導體巨頭公布「三大超級項目」，未來將在AI相關領域總計投入約4755萬億韓元，舉國押注AI。可見，投資額已遠超韓國GDP規模，全部「梭哈」到一張賭桌上。

2026年7月23日，圖為韓國半導體企業三星電子（左）與SK海力士（右）的標誌。（Reuters）

總統李在明不僅沒給股市降温，還主動加一把火，他對着AI巨頭90°鞠躬致謝照片刷屏全球。預期越拉越高，市場就越來越擠，不斷自我加碼。5月，韓國監管批准了16只掛鈎三星和SK海力士的2倍槓桿ETF。

兩個月內，規模從4.9萬億韓元膨脹到超過90億美元。個人投資者持倉佔比：92%。據報道，這次槓桿ETF的參與者裏，20到30歲的年輕人佔了62%。

可以說，整個韓國股市，就是一場「AI晶片」的豪賭。 向上的時候，槓桿是放大器：正股漲 -ETF被動加倉-正股再漲-吸引更多散戶買入- 繼續漲；向下的時候，槓桿是絞肉機：正股跌-ETF被動減倉-正股再跌 -觸發追加保證金-強制平倉-繼續跌。高預期市場最殘酷的地方就在這：一旦邏輯開始鬆動，雪崩就來了。

7月28日，120萬個槓桿賬戶收到追加保證金通知。32萬到46萬個賬戶，被全額強制平倉。這些散戶中的大多數，可能根本不知道英偉達在跟OpenAI談2500億美元的擔保，不知道美國科技巨頭的CDS在跳漲，不知道全球AI融資環境在惡化……

其次，更重要的是，從華爾街到首爾是一條看不見的傳導鏈。韓國散戶的賬戶清零，源頭其實在華爾街。1997年亞洲金融危機，韓國瀕臨國家破產，被迫接受美國主導的IMF苛刻條款，全面開放金融市場。從那時起，韓國核心資產的定價權、收益權，就已經大量落入美元資本手中。美元加息、資本外流、匯率暴跌、資產抄底，這套成熟的收割流程，對韓國永遠有效。

2026年6月29日，韓國首爾，總統李在明（中）在青瓦台出席政府三大大型專案發布會後，與三星電子會長李在鎔（右）和SK集團會長崔泰源（左）握手。（Reuters）

看看這兩天的「表演」：7月25日，英偉達宣佈2500億美元擔保，周末債券市場消化「循環融資風險」，7月27日開盤，英偉達CDS跳漲14個基點，這是歷史最大單日漲幅。隨之而來就是美股科技股遭受拋售。而後亞太市場上，日本、韓國晶片股暴跌，槓桿ETF被動減倉，觸發追加保證金，散戶賬戶強制清零。從華爾街到首爾，不到24小時。

訊息從信用市場的專業買方，傳到股權市場的機構，傳到全球半導體供應鏈，傳到韓國指數，傳到槓桿ETF，最終傳到散戶賬戶。每一層都更滯後，每一層都疊加了更大的槓桿，每一層承擔的衝擊都比上一層大。韓國散戶，是這條鏈條的末端。他們訊息最滯後，槓桿最高，損失最大。

KOSPI的12個月預期市盈率，已經降到了5倍。5倍。這是什麼概念？2008年金融危機的時候，韓國股市的市盈率最低也就到6倍左右。現在比金融危機還低。SK海力士的股價，已經跌破了IPO發行價。這意味着從上市第一天就買入並持有到現在的人，已經虧錢了。所以問題來了：這麼便宜，能不能抄底？槓桿踩踏的底部，不是由「估值」決定的，是由「槓桿出清」決定的。什麼時候槓桿ETF清盤了，散戶賬戶裏的錢虧光了，融資餘額降到低位了，才是真正的底部。

↓ 點擊睇片：看懂韓股狂潮 兩大AI晶片股變散戶絞肉機? ↓

當前韓國市場的槓桿出清，才剛剛開始。16只槓桿ETF，總規模90億美元，個人持倉92%。這意味着絕大多數參與者，都是「死好倉」——他們不會在下跌中主動減倉，只會在強制平倉中被動離場。只要還有人在追加保證金，還有人在被強制平倉，下跌就不會停止。

需要注意的是，如果AI拋售是全球性的，其他市場可能還有「補跌」空間。KOSPI率先暴跌，是因為韓國股市的AI集中度最高、槓桿最激進、散戶最瘋狂。如果KOSPI的暴跌，最終確認為全球AI資產重定價的開端，那麼其他市場的下跌，可能還沒有結束。