烏克蘭舉辦無人機展　遭俄羅斯導彈襲擊釀10死100傷

俄羅斯7月24日襲擊烏克蘭首都基輔，當地一個無人機展覽受波及釀10人死亡，另有約100人受傷。事件引發公眾不滿，質疑戰時高調舉辦類似公開活動，或成為俄羅斯襲擊目標。



英國廣播公司（BBC）報道，這場無人機展在基輔市附近舉行，期間有烏克蘭國防部門的知名人士參加。襲擊發生後，外界一度擔憂國防部顧僚塞爾希（Serhii Beskrestnov）、美籍烏克蘭裔資訊科技專家Lyuba Shipovych的安危。

兩人均是烏克蘭無人機技術的關鍵角色。所幸兩人事後均表示無恙，塞爾希則指自己出於安全考慮未出席展覽。

烏克蘭空軍發言人伊格納特（Yuri Ihnat）事後表示，俄軍發射3枚彈道導彈，烏軍只攔截下1枚。

2026年7月24日，烏克蘭基輔，圖爲基輔遭俄羅斯襲擊後，可見地面一片狼藉。（X@ZelenskyyUa）

俄羅斯國防部則表示，襲擊目標正是一處無人機展覽場地，稱該地點「展示要用來鎖定俄羅斯民用設施的無人機」，現場有無人機廠商、烏克蘭無人機部隊和國防機構的人員，並指他們「正在直接策劃並執行針對俄羅斯境內的打擊行動。」