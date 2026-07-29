烏伊外長就襲船事件通電話　烏促避免事態升級　伊朗重申索償

烏克蘭日前在裏海（Caspian Sea）攻擊一艘伊朗商船，並造成一名船員死亡。烏克蘭外長瑟比加（Andrii Sybiha）7月28日與伊朗外長阿拉格齊（Abbas Araghchi）通電話。瑟比加呼籲避免事態升級，阿拉格齊則強調必須獲得賠償。



2025年4月3日，烏克蘭外交部長瑟比加（Andrii Sybiha）在比利時布魯塞爾北約總部與北約秘書長呂特（Mark Rutte，不在圖中）舉行記者會並發表講話。（Reuters）

瑟比加於社交媒體發文稱，他當天致電阿拉格齊進行坦誠對話，目的是避免事態升級。烏方的一切行動旨在保衛烏克蘭，目標是抵禦俄羅斯的侵略，並無意針對民用船隻和平民。

瑟比加又稱，俄羅斯應為所有挑釁和傷亡負全部責任，強調伊朗必須避免令局勢升級，停止為俄羅斯對烏克蘭戰事提供支持。

烏克蘭駐以色列大使科爾尼丘克（Yevhen Korniychuk）此前表示，涉事船隻當時正從伊朗向俄羅斯運送無人機和導彈零件，而非民用貨物。

2026年2月17日，伊朗外交部長阿拉格齊（Abbas Araghchi）在瑞士日內瓦舉行的美伊會談期間，於聯合國裁軍談判會議（Conference on Disarmament）特別會議上發表談話。（Reuters）

阿拉格齊證實曾與瑟比加通話，稱伊方同樣不尋求局勢升級，但任何針對伊朗公民或國家利益的攻擊都不可接受，由此造成的損失必須得到賠償。

阿拉格齊於26日也曾在社交平台發文，批評烏克蘭已公然違反《聯合國憲章》。對於烏克蘭的所作所為，伊朗絕不會沒有回應。