澤連斯基稱與特朗普會面良好　談及烏克蘭生產愛國者導彈等議題

烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelenskiy）7月28日到訪白宮，與美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普） 會晤。雙方談及重啟與俄羅斯的和平談判，以及由烏克蘭生產「愛國者」導彈的許可。



圖為2026年7月28日，烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelenskiy）到訪白宮，與美國總統特朗普（Donald Trump）會談。（X@@ZelenskyyUa圖片）

美國已故共和黨參議員格雷厄姆（Lindsey Graham）的葬禮28日舉行，特朗普及澤連斯基於當日出席葬禮前，在白宮橢圓形辦公室舉行了閉門會談，未開放媒體採訪。

澤連斯基在社交平台上表示，兩人進行了「良好的會晤」，包括談及特朗普本月在北約（NATO）峰會上承諾，授權烏克蘭生產「愛國者」防空導彈，以及其他可能有助於抗俄的方案，但他並未透露更多細節。

圖為2026年7月28日，烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelenskiy）到訪白宮，與美國總統特朗普（Donald Trump）會談。（X@@ZelenskyyUa圖片）

他補充稱，兩人也談及加快外交解決的進程，亦即烏克蘭與俄羅斯目前陷入僵局的和平談判。美烏團隊將安排後續溝通的細節，他也感謝美國給予的堅定支持。

路透社報道，澤連斯基在出席格雷厄姆的葬禮後，預計將前往國會大廈與參議員們會面。參議院正準備就一項兩黨共同提出的對俄新制裁方案進行表決，該議案此前一直獲格雷厄姆努力推動。