美軍襲擊伊朗數十軍事目標　報復中東基地遇襲

美國星期三（7月29日）對伊朗發動新一輪打擊，以回應伊朗此前襲擊美軍駐中東基地，令地區緊張局勢再度升級。



美國中央司令部（CENTCOM）星期四（7月30日）在社交平台X發文說，美軍於星期三（29日）美東時間晚上8時開始行動，並於當晚10時完成對伊朗實施大規模打擊，這是對伊朗前一天企圖襲擊美軍駐中東部隊的「強力回應」。

這輪打擊針對數十個伊朗伊斯蘭革命衛隊（IRGC）目標，包括軍事指揮中心、導彈與無人機設施、沿海監視及防禦據點，以及海上作戰能力。這也旨在進一步削弱伊朗及其代理武裝對美軍、國際航運及海灣鄰國構成的威脅。

中央司令部說，伊朗革命衛隊星期二（28日）向駐中東美軍基地發射多枚彈道導彈，試圖發動突襲，但所有導彈均被攔截。目前仍有逾5萬名美軍部署在中東，並保持高度戒備狀態。

2026年7月14日，伊朗從未知地點發射無人機，攻擊駐約旦的美軍基地。（Reuters）

美伊雙方原於上周末暫停互相攻擊，希望為外交談判創造空間，但伊朗發動導彈襲擊後，短暫緩和局面宣告結束。

美國總統特朗普（Donald Trump）星期三說，美方將對伊朗進行「強力回擊」，並稱「現在輪到我們出手」，同時聲稱伊朗已要求美國不要發動攻擊。

本文獲《聯合早報》授權轉載。

