英揆貝安德探訪護老院現搞笑場面　伯伯唔認得：又換首相？｜有片

英國新首相貝安德（Andy Burnham）7月29日探訪倫敦一間護老院，期間與一名歷經7屆政府更替的長者會面，言談間出現搞笑場面。這名老伯伯並未認得貝安德，起初以為對方是選區候選人，當得知貝安德是首相，大感震驚並反問：「什麼？又換一位新首相？（What, a new one?）」



貝安德到達護老院後，與一眾長者逐一握手問候，當他與老伯伯會面，老伯伯未認出對方，問道「你是誰？」貝安德回答稱「我是貝安德」，老伯伯再問道「貝安德。你是選區候選人，對嗎？」

此引來院內旁人一陣笑聲，貝安德露出帶點尷尬的微笑指「我之前是選區候選人，數周前參與補選，嗯…… 我現在是首相了。」老伯伯聽不清楚，再稱「你是什麼？」旁邊的看護提點伯伯稱「他是首相」，老伯伯驚訝說「什麼？又換一位新首相？」

貝安德微笑點頭，回應道「又一位」，感到吃驚的老伯伯感歎英國首相更替頻繁，並稱「他們每隔五分鐘就換人。」此讓貝安德只能尷尬地說道「我知道，我知道」。

英國政府在近10年中歷經7任首相，卡梅倫（David Cameron）於2010年至2016年擔任首相，隨後由文翠珊（Theresa May）接任至2019年，而約翰遜（Boris Johnson）在2019年至2022年任首相，後來又換為任職49日的卓慧思（Liz Truss），再由辛偉誠（Rishi Sunak）接任至2024年，直至施紀賢（Keir Starmer）辭職，貝安德才上台。