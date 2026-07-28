貝安德透露愛犬不入住唐寧街　憂與「首席捕鼠大臣」Larry合不來

英國新首相貝安德（Andy Burnham）受訪透露，不會把愛犬阿克塞爾（Axel）帶入唐寧街10號，原因是這隻「脾氣暴躁的小傢伙」會和官邸常駐的「首席捕鼠大臣」拉里（Larry）「相處不來」。



貝安德表示：「我覺得牠（阿克塞爾）得留在北方，因為牠有點像個易怒的小男人（angry little man）」。隨後又補充稱：「牠跟拉里合不來，如果我把阿克塞爾帶過來打擾拉里的生活，我想全國人民都不會感謝我的，對吧？」

拉里2011年入駐唐寧街，見證多任首相，向來和歷任首相寵物衝突不斷：辛偉誠（Rishi Sunak）家的拉布拉多犬曾與它激烈爭鬥；約翰遜（Boris Johnson）的愛犬偷吃貓糧後曾被拉里咬傷。

除此以外，前財相歐思邦（George Osborne）的貓曾和拉里大打出手；外交部收養的貓咪帕默斯頓（Palmerston）更被認為與拉里「長期不合」。