熊本地震｜市長獲福崗助力搭直升機趕返救災　熊本城徹夜亮燈打氣

日本熊本縣熊本地區發生地震後，身在台灣的日本熊本市長大西一史馬上中斷在台灣的行程趕回國指揮救災，惟因熊本機場臨時關閉須轉飛福崗，幸得福崗市長安排下，馬上轉乘直升機返回熊本。他7月29日宣布，熊本城當晚將「通宵點燈」為民眾打氣。



大西一史在社交媒體表示：「今晚，熊本城將徹夜燈火輝煌。儘管情況依然嚴峻，但讓我們抬頭仰望熊本的象徵——天守閣——攜手向明天奮勇前進。」

本身正身在台灣參加半導體經濟論壇的大西一史，昨日得知地震消息後，馬上動身回國，但熊本機場因地震關閉，只能轉飛福岡。

在福崗市長協助下，接近晚上7點，大西一史從福岡登上返回熊本的直升機，當晚就趕及回到熊本跟各部門商討救災工作。

熊本地震，熊本城城牆倒塌情況：

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熊本這次地震造成數千戶家庭停電，鐵路服務中斷，並引發海嘯和多次餘震，著名旅遊景點熊本城的城牆亦震到倒塌。