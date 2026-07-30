意大利ITA航空推「大型犬隻入客艙」服務　狗狗可全程伴主人飛行

德國漢莎航空集團旗下意大利ITA航空公司（ITA Airways）7月29日宣布，將在8月3日起推出大型犬入客艙服務，體重低於30公斤、符合規定的狗隻不用安置於貨艙，可直接在客艙陪伴主人搭機，成為歐洲首家推出大型犬客艙服務的航空公司。



根據ITA公告，這項服務即日起開放預訂，並適用於部份義大利的國內航班，乘客需於航班起飛前至少4日，聯絡ITA的客服辦公室選購這項服務，主人需要為狗隻購買一張機票並支付95歐元（約855港元）的寵物費，具體措施將會在8月3日正式實行。

2020年9月14日，美國休斯敦，圖為一隻狗在運輸籠內被運出飛機貨倉。（Getty）

公告指出，每個航班最多可安排2隻大型犬進入客艙，包括商務艙1隻體重低於30公斤的狗隻，以及經濟艙1隻體重低於15公斤的狗隻。而在飛行期間，狗隻不用待在籠中，但必須全程繫上牽繩、戴上口罩，並安排在靠窗座位前方鋪設吸水墊的指定區域，主人則會坐在旁邊座位。

ITA Airways行政總裁Joerg Eberhart表示，推出這項服務旨在回應乘客需求，以免主人與寵物狗分離。航空公司表示，未來將服務逐步擴大至更多意大利國內航線，並推廣至國際航班，若其他乘客害怕狗隻或對動物過敏，可申請更換座位。