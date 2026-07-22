泰國男喝醉竟「抱野生大蟒蛇」回家　酒醒見救援人員上門捉蛇傻眼

泰國近期傳出離奇案件，1名男子在喝醉酒後，竟將路邊1條大型蟒蛇抱回家，隔天酒醒後更完全不記得過程，直到有救援單位的人員進入他家並告知情況，加上友人秀出前一晚「抓蛇」的影片，這名男子才終於意識到自己的誇張行為，並露出震驚的表情。



泰男喝醉抓蛇回家 斷片酒醒全忘光

《Mustshare News》報道，這位名叫拉查塔（Ratchata）的男子事發當天和朋友外出喝酒，酒過三巡後眾人皆有醉意，在回家的路上，拉查塔和朋友們在停車的地方發現了1條巨大的蟒蛇，本來就有在家裏養蛇的拉查塔隨即和蛇玩了起來，甚至把牠抱進懷裡。

泰國男子喝醉酒竟把路邊蟒蛇抓回家，朋友們相當傻眼，試圖阻止但沒用，只能聯絡救援單位，希望隔天到場協助。（圖／翻攝自Instagram@tracha_a）

他酒醉後把蟒蛇抱入懷中 滿臉不以為然 離譜畫面曝光：

+ 5

拉查塔回憶道「我家裏有個空着的飼養箱，所以當下應該是想把蛇帶回家『裝滿它』」，後續便抱着蛇回到家中，他的朋友們相當傻眼，儘管試圖阻止但沒用，最後只能聯絡相關救援單位，希望他們隔天都到場協助。

隔天酒醒起床後，拉查塔聽到住家樓下有騷動，他下樓後發現查看情況後發現救援人員正準備把裝着蟒蛇的飼養箱搬走，這時的拉查塔完全忘記自己昨晚把蛇帶回家，還詢問「發生了什麼事」，一直到友人們來到他家，並秀出前一晚抓蛇的影片，拉查塔才意識到是自己把這條蟒蛇帶進家門。

曝光的影片中，可以見到喝醉的拉查塔在路上抓着蟒蛇的尾巴，一邊把玩、一邊笑着把蛇抱到身上。

救援人員後續說明「野生蟒蛇屬於受保護動物，不得私自捕捉或飼養，否則可能違法」，同時忍不住開玩笑，稱既然拉查塔喝醉時都能徒手抓蟒蛇，可能根本不需要出動救援。

延伸閱讀：美國佛州驚見「蟒蛇纏繞鹿」 司機用1物機智救援 極驚險畫面曝

+ 7

延伸閱讀：

以為被植物刺到！美男遭響尾蛇狠咬命危 狂打54瓶血清撿回命

【本文獲「TVBS新聞網」授權轉載。】