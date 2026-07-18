西雅圖可愛「短脊症浣熊」網上爆紅 居民追蹤分享穿梭後院影片
撰文：TVBS新聞網
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美國西雅圖近日出現一隻外型特殊的浣熊，因脊椎較短，看起來宛如來自另一個世界的神秘生物。牠在當地居民拍攝的影片中穿梭後院、攀爬陽台，迅速成為網路紅星，還被民眾取名為「吉莫西」（Jimothy）。
《紐約郵報》報道，隨著目擊影片陸續曝光，西雅圖的居民們開始在社群平台追蹤牠的行蹤，這隻身形短小的浣熊也逐漸成為當地最新的「四腳網紅」。
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結婚13週年迎浣熊闖進後院
一段Instagram影片顯示，吉莫西迅速穿越一處郊區住宅的庭院，再沿着石階向上跑，拍攝者興奮在網路上分享，
結婚13週年紀念日，我們很榮幸迎來患有短脊椎症的浣熊吉莫西，讚嘆吉莫西！
另一段目擊影片則拍到吉莫西沿着陽台欄杆移動，隨後從兩根欄杆之間擠過去，短暫探索周遭環境後消失在鏡頭之外。
吉莫西目前尚未接受正式診斷，不過外界根據其外觀推測，牠可能患有「短脊椎症候群」（short spine syndrome），這是一種非常罕見的先天性疾病，會使脊椎明顯縮短，也造就牠與一般浣熊截然不同的身形。
罕見模樣成西雅圖居民新寵
吉莫西宛如神秘生物的外型，讓牠成為西雅圖多個Reddit討論區的常客，一名網友表示，
「這大概是最有西雅圖特色的動物了。」
還有人呼籲，
「無論付出甚麼代價，都必須保護牠。」
目前網路上僅出現少數幾段吉莫西的影片，不過隨著牠的名氣持續傳開，未來可能會有更多不同角度的目擊畫面曝光。
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