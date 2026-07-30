中歐商定今秋辦磋商機制二次會議 就關鍵貿易夥伴新定位達成共識
撰文：韓學敏
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中國商務部發言人何亞東在7月30日例行記者會上表示，中歐在貿易投資磋商機制首次會議上，就「穩定、平衡的中歐關鍵貿易夥伴」新定位達成共識，並初步商定今年秋季舉行磋商機制第二次會議。
何亞東介紹，過去一個月雙方積極落實首次會議成果，對內密集協調、對外保持高頻次多層級磋商。商務部長王文濤與歐委會貿易和經濟安全委員謝夫喬維奇（Maroš Šefčovič）通過互致信函等方式密切溝通；副部長凌激與歐委會貿易和經濟安全總司副總司長雷東內（Denis Redonnet）兩度視頻談判。
中歐工作團隊已分別開展20餘次磋商，四個工作組就彼此經貿訴求深入交流。中方願與歐方繼續保持高頻溝通，推動中歐貿易「向上平衡、向前發展」。
然而兩次記者會期間，中歐經貿摩擦持續浮現。歐盟7月9日通報就中國是否向歐盟市場傾銷北京鴨產品展開調查；法國國會6月底立法遏制中資快時尚企業Temu、SHEIN等的發展，商務部回應指該法以「環保」和「可持續」標準為名，行排他性措施為實，涉嫌違反世貿組織非歧視原則，已構成對華貿易壁壘。
何亞東強調，新定位有助改善廣大中歐企業預期，為中歐乃至全球經濟發展注入更多確定性與正能量。中方已邀請謝夫喬維奇於今秋訪華，舉行磋商機制第二次例會。
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