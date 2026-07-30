中歐商定今秋辦磋商機制二次會議　就關鍵貿易夥伴新定位達成共識

中國商務部發言人何亞東在7月30日例行記者會上表示，中歐在貿易投資磋商機制首次會議上，就「穩定、平衡的中歐關鍵貿易夥伴」新定位達成共識，並初步商定今年秋季舉行磋商機制第二次會議。



何亞東介紹，過去一個月雙方積極落實首次會議成果，對內密集協調、對外保持高頻次多層級磋商。商務部長王文濤與歐委會貿易和經濟安全委員謝夫喬維奇（Maroš Šefčovič）通過互致信函等方式密切溝通；副部長凌激與歐委會貿易和經濟安全總司副總司長雷東內（Denis Redonnet）兩度視頻談判。

中歐工作團隊已分別開展20餘次磋商，四個工作組就彼此經貿訴求深入交流。中方願與歐方繼續保持高頻溝通，推動中歐貿易「向上平衡、向前發展」。

2026年6月29日，商務部部長王文濤在歐盟總部與歐委會貿易和經濟安全委員謝夫喬維奇（Maroš Šefčovič）共同主持召開中歐貿易投資磋商機制首次會議並在會後發表聯合聲明。

然而兩次記者會期間，中歐經貿摩擦持續浮現。歐盟7月9日通報就中國是否向歐盟市場傾銷北京鴨產品展開調查；法國國會6月底立法遏制中資快時尚企業Temu、SHEIN等的發展，商務部回應指該法以「環保」和「可持續」標準為名，行排他性措施為實，涉嫌違反世貿組織非歧視原則，已構成對華貿易壁壘。

何亞東強調，新定位有助改善廣大中歐企業預期，為中歐乃至全球經濟發展注入更多確定性與正能量。中方已邀請謝夫喬維奇於今秋訪華，舉行磋商機制第二次例會。