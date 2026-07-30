熊本「地震雲」引逾萬人關注　網民熱議天災前兆　專家闢謠揭真相

日本熊本縣熊本地區28日下午發生7.1級強烈地震，在此前後，不少人在社交媒體發布圖片、影片稱「天有異象」，可能是地震先兆，這些影像顯示出天空出現巨型的「蘑菇雲」（氣象專家與天文台通常稱「積雨雲」），也有人拍得似鱗片或球狀細小雲塊組成的雲朵。專家29日公開闢謠稱：「雲的樣貌並非地震前兆」。



熊本地震發生前後，不少民眾在社交媒體上討論「地震雲」的話題，更有人附上自己看到的影片、圖片，稱看到地震預兆。

對此，曾擔任電影《天氣之子》的氣象監修的專家、日本氣象廳氣象研究所首席研究員荒木健太郎29日呼籲，「雲不是地震的前兆，那些常被稱為『地震雲』的雲層，完全可以用氣象學原理來解釋，僅憑雲的外觀，根本無法判斷地震的影響。如果你擔心地震，不妨把精力放在日常的防災準備上。至於那些雲，只需欣賞它們就好。」

這並非荒木健太郎首次作出這一呼籲。同樣的推文，他在3月11日（311大地震15周年紀念日）、2024年8月8日（2024年日向灘地震）、2024年1月1日（令和6年能登半島地震）、2023年5月6日（令和5年奧能登地震）等等均有發布過，圖片，文字，都一模一樣。似乎，每次日本發生地震，社交媒體有人討論地震雲，他便重申一次。

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《九州朝日放送》（KBC）氣象預報員佐藤榮作則拍下天空景象，7月28日上午7點半左右在社交媒體發布圖片並稱「今天有很多形狀奇特的雲」。

圖片畫面中最引人注目的是2道長長、筆直的白色雲帶，橫跨整個蔚藍的天空。由於這兩條雲朵由密密麻麻的細小雲塊組成，有傳媒稱，它被形容為罕見的「卷積雲」，有人則指這只是停留比較久、擴散開來的普通「飛機雲」而已。

到了下午4點半左右，「令和8年熊本地震」來襲，包括嘉島町「永旺夢樂城熊本」（Aeon Mall）爆炸倒塌與八代市十條町日本製紙八代工廠巨大煙囪倒塌在內倒塌事件造成多人死傷。

地震發生之際，佐藤榮作發布的推文瀏覽量突破400萬，他回應稱，自己感到十分驚訝。有人問佐藤榮作所發圖片是否「地震雲」，也有人附圖詢問自己看到的是否「地震雲」，亦有不少人留言稱這只不過是普通的「飛機雲」，也有人質疑佐藤榮作真的是氣象預報員嗎，有人呼籲，根據日本氣象廳的見解，雲層與地震之間的因果關係尚未釐清，因此請不要散布不必要的謠言或臆測。