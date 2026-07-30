熊本地震災區缺電缺水　居民住車內　沒水洗傷口「流血自己凝固」

日本熊本發生規模7.1強震，災情慘重，災區如今缺水、缺電，有民眾透露，就連傷口都沒水沖洗，只能任憑「血液凝固」，許多居民更無法返回家園，只能暫住車內或避難所。



缺水缺電災民苦不堪言

日媒TBS NEWS報道，其中重災區八代市，一處加油站外超過30輛車排隊等待加油。一名居民表示：「昨晚太熱，只能睡車上，汽油快沒了，今晚很擔心，因為還有3個孩子。」

熊本地震受災水資源急缺 災民需前往供水站取水：

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另一方面，部分地區持續停水，居民前往供水站取水，但每人限制僅能領取2公升。一名居民無奈地說：「昨晚去自動販賣機買水和茶，全部都賣光了，什麼都沒有。」81歲居民松永勝透露，自己在地震中被椅子撞倒，手臂受傷，但因沒有水，至今仍無法清洗傷口：「摔倒後這裡流血，血已經凝固了，沒有水，也沒有擦拭。」

當地居民指出，避難所也因停電無法啟動冷氣，在酷暑中只能等待救援，而當地一處公路休息，原本10年前熊本地震曾接收超過100輛避難車輛，如今因地面龜裂隆起，建築物受損，已無法發揮防災據點功能。

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該處站長大川聰志郎形容地震聲響：「就像『啪啦啪啦、咔嚓咔嚓』，是非常可怕的破裂聲。」被問到居民目前最需要什麼時，他回答：「電力是最重要的，這個季節沒有冷氣真的受不了。」

根據熊本縣政府統計，截至7月29日下午7時，共有420處避難所開放，約8,698人避難，其中冰川町部分地區約1萬名居民仍受停電、停水影響。

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