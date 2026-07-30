伊朗：襲擊約旦美軍基地　摧毀3架F-35戰機

伊朗革命衛隊7月30日表示，為回應美國對伊朗的襲擊，伊朗軍方向美國在約旦的阿茲拉克空軍基地發射彈道導彈，摧毀三架F-35戰機並造成數名美軍人員傷亡，另外當天亦對美軍在科威特的阿里薩利姆空軍基地發動攻擊，成功摧毀兩座無人機機庫及一處飛機與軍用直升機燃料庫。美方未有回應。



美國中央司令部（CENTCOM）7月30日較早前在社交平台X發文說，美軍29日美東時間晚上8時開始行動，並於當晚10時完成對伊朗實施大規模打擊，這是對伊朗前一天企圖襲擊美軍駐中東部隊的「強力回應」。

美國中央司令部（CENTCOM）7月30日較早前在社交平台X發文說，美軍29日美東時間晚上8時開始行動，並於當晚10時完成對伊朗實施大規模打擊，這是對伊朗前一天企圖襲擊美軍駐中東部隊的「強力回應」。 （網頁截圖）

美伊6月中簽署和平諒解備忘錄，達成全面60天停火共識。備忘錄條文雖然模糊地提及重開海峽，但文字存在各自表述的模糊空間。

對於條文，美方解讀為伊方承諾「全面且不受限制地開放」海峽，而事實上條文僅要求伊朗「盡最大努力安排確保商船安全通過」等模糊字眼，並未嚴格定義何謂「最大努力」。

隨後在25日，伊朗軍方出動無人機襲擊一艘途經霍爾木茲海峽、掛新加坡旗的貨輪「Ever Lovely」號。特朗普26日指責伊朗「愚蠢地違反停火協定」，美國中央司令部（CENTCOM）隨即派遣戰機空襲伊朗沿海的導彈儲存庫和雷達站。

伊朗革命衛隊27日隨即向美軍駐科威特和巴林的軍事基地發射導彈，並出動無人機炸傷一艘巴拿馬籍油輪。到這時候，協議已名存實亡，但雙方口頭上仍未正式廢除。

7月7日，因革命衛隊一天之內連續空襲三艘通過海峽的國際商船，這是美伊開戰以來單日最嚴重的商船遇襲事件，其中一艘集裝箱船更有船員失蹤。美軍連夜對伊朗境內發動大規模空襲，伊朗隨後向包括巴林在內親美國家發射導彈報復，海灣地區徹夜烽火連天。

8日，特朗普正式宣布停火結束，美軍此後對伊朗發動多次襲擊，伊朗軍方則以襲擊美軍在多個中東國家的軍事基地作為報復。