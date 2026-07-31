俄羅斯大規模空襲烏克蘭　波蘭總理圖斯克：疑有俄方導彈落入波蘭

俄羅斯最近對烏克蘭發動大規模空襲，攻擊範圍延伸至鄰近波蘭的西部地區。波蘭總理圖斯克（Donald Tusk）7月30日表示，一枚疑似是俄方的導彈當日凌晨落入波蘭境內。



路透社報道，波蘭軍方30日稍早時稱，他們在當地時間凌晨3時40分，於該國領空偵測到一個不明物體，但它很快就從雷達上消失。

2026年7月30日，波蘭盧布林市（Lublin）附近村莊，包括軍方在內的人員在由不明物體留下的彈坑附近工作。該處當日稍早有不明飛行物入侵波蘭領空後墜落當地。（Reuters）

與此同時，波蘭警方接獲巨響報告後趕到該不明物體的墜落地點，在距離烏克蘭邊境100多公里的地方發現一個彈坑和散落的碎片。波蘭政府稱，該彈坑直徑約10米，距離民居約2公里。

圖斯克同日稍後在緊急會議上表示，所有跡像都表明該物體是俄羅斯的Kh-101導彈，但沒有理由認為導彈的目標是波蘭。波蘭方面希望100%確定導彈的類型以及由誰發射，才作後續決定。

他後來補充指，導彈彈落在無人居住地區，沒有直接威脅，但如果它當時繼續飛行深入波蘭境內，軍方已經做好將其擊落的準備。

2026年7月30日，波蘭盧布林市（Lublin）附近村莊，波蘭總理圖斯克（Donald Tusk）在地的一片田野向媒體發表講話。該處當日稍早有不明飛行物入侵波蘭領空後墜落當地。（Reuters）

烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelensky）此前在社交媒體稱，俄軍在最近的空襲中發射了70多枚導彈，其中一部分為彈道導彈。烏克蘭空軍則指，首都基輔和與波蘭接壤的西部地區是俄軍這次攻擊的主要目標。