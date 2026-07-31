沙特等14國組海上防禦聯盟 以確保紅海等航道航行安全
撰文：劉耀洋
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沙特阿拉伯和另外13個國家7月30日宣布組建海上防禦聯盟，以確保船隻在曼德海峽、紅海和亞丁灣的航行自由及安全。也門胡塞武裝本月稍早宣布對沙特實行海上封鎖後，曾多次在紅海攻擊與該國有關的船隻。
半島電視台報道，沙特邀請51個國家及組織於30日出席關於組建海上防禦聯盟的會議，最終43國的代表及歐盟代表團出席。
沙特國防部同日表示，沙特與土耳其、巴基斯坦、埃及、卡塔爾等另外13個國家已發表聯合聲明，支持組建擬議的海上防禦聯盟。該聯盟將強化海上安全、維護航行自由、確保國際貿易路線及能源供應鏈安全，以及保護在曼德海峽、紅海、亞丁灣的海上共同利益。
報道指，在6個海灣阿拉伯國家中，只有阿曼和阿聯酋未表態支持組建海上防禦聯盟。
沙等外交部在另一聲明中表示，參與國聯盟的國家一致認為海上安全是共同的責任，各國之間的合作與協調是應對共同和跨國海上威脅的基石。
聲明強調，該聯盟純屬防禦性質，不針對任何國家，其他國家在完成本國程序後，仍可加入該聯盟。
報道指，聲明未說明參與國國將貢獻哪些艦艇或飛機，但提到各國將共享情報、資訊和作戰計劃，以及進行聯合演習及海上行動。
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