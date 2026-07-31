沙特等14國組海上防禦聯盟　以確保紅海等航道航行安全

沙特阿拉伯和另外13個國家7月30日宣布組建海上防禦聯盟，以確保船隻在曼德海峽、紅海和亞丁灣的航行自由及安全。也門胡塞武裝本月稍早宣布對沙特實行海上封鎖後，曾多次在紅海攻擊與該國有關的船隻。



半島電視台報道，沙特邀請51個國家及組織於30日出席關於組建海上防禦聯盟的會議，最終43國的代表及歐盟代表團出席。

沙特邀請51個國家及組織於2026年7月30日在利雅得出席關於組建海上防禦聯盟的會議，最終43國代表及歐盟代表團有出席。（X@modgovksa）

沙特國防部同日表示，沙特與土耳其、巴基斯坦、埃及、卡塔爾等另外13個國家已發表聯合聲明，支持組建擬議的海上防禦聯盟。該聯盟將強化海上安全、維護航行自由、確保國際貿易路線及能源供應鏈安全，以及保護在曼德海峽、紅海、亞丁灣的海上共同利益。

報道指，在6個海灣阿拉伯國家中，只有阿曼和阿聯酋未表態支持組建海上防禦聯盟。

沙等外交部在另一聲明中表示，參與國聯盟的國家一致認為海上安全是共同的責任，各國之間的合作與協調是應對共同和跨國海上威脅的基石。

這張於2026年7月12日指攝的衛星圖像，可以看到紅海的入口曼德海峽（Bab el-Mandeb）。（Reuters）

聲明強調，該聯盟純屬防禦性質，不針對任何國家，其他國家在完成本國程序後，仍可加入該聯盟。

報道指，聲明未說明參與國國將貢獻哪些艦艇或飛機，但提到各國將共享情報、資訊和作戰計劃，以及進行聯合演習及海上行動。