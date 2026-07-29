路透：中國與胡塞武裝直接對話　要求確保中方油輪安全通過紅海

路透社7月28日引述6名消息人士稱，中國已經與也門胡塞武裝直接對話，要求對方確保中方油輪能安全通過紅海南部的曼德海峽（Bab el-Mandeb）。後者同日聲稱對紅海一艘違反封鎖令的沙特運油輪發射彈道導彈，該油輪後來被迫折返。胡塞武裝此前宣布對沙特實行海上封鎖，並警告船隻若在沙特港口裝卸貨物，或會遭到攻擊。



報道引述Kpler等船舶追蹤公司的數據指，自胡塞武裝20日宣布封鎖措施以來，至少有四艘運油輪從沙特港口裝載原油前往中國，並途經曼德海峽。

消息人士稱，中方與胡塞武裝人員共同逐一核實每艘中方油輪的情況，並各自通知伊朗。

這張於2026年7月12日指攝的衛星圖像，可以看到紅海的入口曼德海峽（Bab el-Mandeb）。（Reuters）

然而，兩名中國貿易消息人士表示，一些試圖經由曼德海峽進入紅海的油輪仍然因安全疑慮而改變了航線。

報道引述Kpler稱，New Champion號及New Prime號運油輪最近均改變了航道以避開曼德海峽，其中前者原計劃前往沙特紅海港口延布（Yanbu）裝載石油。兩艘船隻皆由總部位於香港的海宏公司（Associated Maritime Company）營運。

這張攝於2024年3月2日的照片中，可以看到懸掛中國國旗的超大型運油輪Cosnew Lake號。該運油輪於2026年7月23日經曼德海峽駛出紅海。（Reuters）

胡塞武裝此前在一封電郵中警告國際航運公司，稱如果船隻在沙特港口裝卸貨物，可能會遭到攻擊。