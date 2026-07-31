熊本地震｜地震一刻「公路崩裂」　貨車司機載10噸貨物急煞｜有片

日本九州熊本縣28日下午發生規模7.1極淺層有感地震，最大震度達7級，不只當地多處災情，附近縣市也受到影響，鹿兒島縣1輛貨車的行車紀錄器拍到「大地裂開」驚人畫面，當時車上還載有10公噸重的貨物，差點造成憾事。



日本當地時間28日下午4時27分，熊本縣發生規模7.1地震，地震深度10公里，最大震度7級。事件導致熊本縣嘉島町的1間大型購物中心「永旺夢樂城熊本」（AEON MALL KUMAMOTO）發生爆炸事件，其他區域也有災情，截至7月30日，熊本縣內已有34人不幸罹難。

日本熊本縣2026年7月28日發生7.1級地震後，嘉島町「永旺夢樂城熊本」（Aeon Mall Kumamoto）發生大爆炸兼冧樓。（Reuters）

綜合日媒報道，當天下午4時30分許，65歲的貨車司機川尻悟正駕駛貨車沿着九州高速公路往鹿兒島市行駛，沒想到經過八代交流道附近時，川尻在車裹感受到路面左右晃動，隨即手機發出警報聲響，當下他馬上減速行駛，但車子仍在行駛中。

就在煞車期間，行車紀錄器在大平山隧道口前拍到，車輛前不遠處1段路面突然裂開，附近還冒出詭異白煙，所幸最終川尻的貨車成功煞停，只有前方的保險桿因撞上路面隆起部分受損。

行車紀錄器在大平山隧道口前拍到，車輛前不遠處1段路面突然裂開，附近還冒出詭異白煙。（翻攝自日本鹿兒島電視台）

報道指出，川尻所屬的貨運公司代表鳥部敏雄表示，當時該輛貨車載了10噸左右的貨物，煞車並不容易，而且川尻沒有受傷，事後車輛回廠後已經更換受損部位，無人員或財產的進一步傷亡或損失。

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