伊朗戰爭｜日本油價創36年來新高　平均每升汽油190日圓

受美伊戰爭的連鎖反應影響，日本國內汽油價格本周飆升至歷史新高。



彭博社報道，日本全國汽油平均零售價較上周激增18%，達到每升190.8日圓（約9.41港元）。這是自1990年有可比數據以來的最高水準。對於已經連續四年承受超過2%通脹壓力的日本家庭和企業而言，這一漲幅無疑是雪上加霜。

2026年3月15日，日本東京，中東局勢持續惡化之際，日本汽油價格受影響飛漲，圖為一處加油站內展示的每升汽油價格。（Reuters）

面對物價高漲可能動搖民意支持的風險，日本當局已宣布，燃油補貼政策將於3月19日起正式生效。

根據官方預測，相關補貼有望在未來兩周內將汽油價格壓低至每升170日圓左右。此外，補貼範圍也將擴大至輕油、重油及煤油，以減輕對工業和民生的衝擊。目前，能源價格約佔日本消費價格指數（CPI）的7%。

2026年3月13日，日本東京，中東局勢持續惡化之際，日本汽油價格受影響飛漲，圖為一處加油站內貼出的致歉告示，稱油價因中東局勢漲價。（Reuters）

日本超過90%的原油供應依賴中東地區。由於全球約20%石油運輸必經的霍爾木茲海峽在戰火中被封鎖且未見緩和跡象，作為資源貧乏國家的日本處境尤為艱難。

本文獲《聯合早報》授權轉載

