伊朗戰爭｜日本油價創36年來新高 平均每升汽油190日圓
撰文：聯合早報
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受美伊戰爭的連鎖反應影響，日本國內汽油價格本周飆升至歷史新高。
彭博社報道，日本全國汽油平均零售價較上周激增18%，達到每升190.8日圓（約9.41港元）。這是自1990年有可比數據以來的最高水準。對於已經連續四年承受超過2%通脹壓力的日本家庭和企業而言，這一漲幅無疑是雪上加霜。
面對物價高漲可能動搖民意支持的風險，日本當局已宣布，燃油補貼政策將於3月19日起正式生效。
根據官方預測，相關補貼有望在未來兩周內將汽油價格壓低至每升170日圓左右。此外，補貼範圍也將擴大至輕油、重油及煤油，以減輕對工業和民生的衝擊。目前，能源價格約佔日本消費價格指數（CPI）的7%。
日本超過90%的原油供應依賴中東地區。由於全球約20%石油運輸必經的霍爾木茲海峽在戰火中被封鎖且未見緩和跡象，作為資源貧乏國家的日本處境尤為艱難。
本文獲《聯合早報》授權轉載
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