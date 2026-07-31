知名登山家率團登巴基斯坦高峰遇雪崩　10人失蹤包括一中國人

一隊由尼泊爾裔知名登山家普爾加（Nirmal Purja）率領的國際登山團隊，在巴基斯坦攀登8000米高峰布洛阿特峰（Broad Peak）時遭遇雪崩，造成10人失蹤，包括一名中國人。



這個10人團隊中，有5人來自尼泊爾、1人為來自巴基斯坦的登山者Sohail Sakhi、1人為來自阿曼的登山者Nathira、1人為美國登山者Mallory Geis、1人為姓氏Wang（譯音為王或汪）的中國登山者，另外尚有1名外國登山者，未知其國籍。

中國外交部：正緊急核對情況

中國外交部發言人毛寧7月31日在例行記者會表示，正緊急核對情況，將為有需要的中國公民提供協助，也願意根據巴基斯坦方面的需要提供幫助。

巴基斯坦登山俱樂部（Alpine Club of Pakistan）7月30日晚上發聲明指，根據初步接到的報告，該登山隊遭遇雪崩，此後一直與外界失去聯繫。俱樂部已聯絡政府官員，以協助展開搜救行動，現正致力盡快調動直升機和其他救援資源，具體行動要視乎天氣條件。

普爾加為一位生於尼泊爾的英國籍公民，2019年，他用189天時間攀登世界14座高峰，保持最快登頂紀錄，直到2023年一位挪威登山者及其尼泊爾嚮導刷新紀錄。Netflix紀錄片《14絕嶺：不可能的創舉》（14 Peaks: Nothing Is Impossible）便是講述普爾加的攀山歷程。