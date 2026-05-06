兩港男飛驒山遇險　日登山網站：最險要路線之一

兩名香港男子日前於日本飛驒山奧穗高岳沿繩下降期間，在「ジャンダルム（Gendarme）」山峰被困，一人清醒獲救，另一人其後證實不治。日本登山網站資料顯示，該地被公認為日本北阿爾卑斯山脈（又稱飛驒山脈）中最迷人，卻也最危險、難度最高的路線之一。



飛驒山為日本第三高峰，根據日本登山網站YAMAP的資訊，山脈中的「ジャンダルム（Gendarme）」山峰名稱來自瑞士阿爾卑斯山脈艾格峰（Eiger）上一段約200米高的垂直峭壁的名稱，法語中原意為「國家憲兵」，在山嶽用語中意指山脊上突出的岩石塔峰。

它位於長野與岐阜縣境內日本中部山嶽國立公園內，座落於西穗高岳與奧穗高岳之間的縱向路線上，南北約3.5公里、東西約1.5公里，在北側與被稱為「驢耳」、「馬背」的陡峭山脊相連。其如巨大岩柱般刺向天空的外形經常出現在山野攝影作品中。

日本登山網站Yamap統計的年度登山活動分布圖。（Yamap.com）

網站亦顯示，每年7月到9月是該山脈的登山熱門季節，約9成登山者選擇在這期間到訪。只有極小部分登山者會在11月至次年6月間攀爬。

不過，直至最近的4月26日仍可見攀山者上傳在「ジャンダルム」及其周邊攀山的記錄。