尼泊爾珠峰傳登山團「食物加料」逼遊客搭機撤離　騙保2000萬美元

尼泊爾爆出登山詐騙醜聞，當局調查發現，珠穆朗瑪峰（Mount Everest，簡稱珠峰）的嚮導涉嫌偷偷在遊客的食物下藥，以此要求昂貴的直升機救援，從而詐領保險金，目前已得手近2000萬美元（約1.57億港元）。



偷偷在遊客食物「加料」

據《加德滿都郵報》報道，尼泊爾警方已對32人提出組織犯罪和欺詐指控，涉及登山旅行公司老闆、直升機運營商和醫院高層。調查指出，部分導遊疑似在遊客食物中加入小蘇打粉，刻意引發嚴重腸胃不適，製造類似高山症或食物中毒的症狀，隨後再施壓遊客，接受昂貴的直升機緊急撤離服務。

報道引述執法人員表示：

這些症狀被刻意製造，用來讓旅客相信自己身體出現危險狀況。

當遊客被送往醫院後，相關單位再透過偽造醫療與飛行文件，向國際保險公司申請理賠，所得款項則由多方分帳。

警方指出，整體詐騙金額至少達1969萬美元（約1.54億港元），其中一家公司被控在1248次救援中，有171次屬於造假，詐領金額超過1000萬美元（約7838萬港元），另有公司涉嫌虛報75次救援，騙取約800萬美元（約6270萬港元）。報道表示，事實上，類似詐保問題已對尼泊爾觀光業造成衝擊，近年來，多家國際保險公司已停止承保當地登山旅遊。

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