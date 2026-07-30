巴西大選｜阿根廷米萊演外交鬧劇　跨國為右翼站台、辱罵盧拉

撰文：觀察者網
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10月，巴西將舉行總統大選，離「決賽」時間已不到三個月。巴西很不平靜，美洲也很不平靜。作為巴西的鄰居，南美第二大國阿根廷卻在此時跟巴西鬧翻。

據新華社巴西利亞7月26日電：巴西外交部當天召回巴西駐阿根廷大使儒利奧．比特利（Julio Bitelli），以抗議阿根廷總統米萊（Javier Milei）日前在巴西的言行。

米萊在7月25日前往聖保羅出席巴西自由黨舉行的全國大會，本次大會正式推舉弗拉維奧（Flávio Bolsonaro）代表自由黨參加總統大選。

米萊在7月25日前往聖保羅出席巴西自由黨舉行的全國大會。（Reuters）

弗拉維奧是巴西前總統博爾索納羅（Jair Bolsonaro）的兒子，而博爾索納羅因涉嫌參與政變及貪腐等罪名被判有期徒刑27年零3個月，2025年11月25日起正式入獄服刑。

阿根廷總統去巴西給巴西總統的競爭對手站台助威，這本來就是一件很魔幻的事情。更魔幻的是，米萊竟在聖保羅公然撒野，當眾辱罵巴西總統盧拉（Luiz Inácio Lula da Silva）、辱罵巴西大法官德莫賴斯，導致兩國關係極度緊張。

巴西召回大使只是第一步，接下來可能會驅逐阿根廷駐巴西大使。

2026年7月25日，巴西聖保羅，圖為阿根廷總統米萊在自由黨集會中現身，支持宣佈將參選下任總統的弗拉維奧。（Reuters）

除了米萊，以色列總理內塔尼亞胡（Benjamin Netanyahu）居然也出現在大屏幕上，他在連線時公開支持小博爾索納羅，和米萊一樣，鼓動巴西民眾把盧拉拉下馬。

美國也派出兩位副國務卿到巴西助陣，但簽證被拒，無法入境。可見，本次巴西大選受到外部干涉的程度有多深。

美國平時總是在高喊某國在干預本國大選、干涉本國內政、破壞民主機制，大肆炒作一些捕風捉影的訊息，製造恐慌。但明目張膽幹這些事的，恰恰就是美國，自打自臉不疼嗎？

米萊炮轟盧拉「流氓」　巴西外交部召回駐阿根廷大使巴西前總統博爾索納羅兒子宣布參加大選　獲米萊支持挑戰盧拉

米萊的行為，除了遭到巴西嚴厲譴責之外，連阿根廷人都看不下去。7月27日，布宜諾斯艾利斯省省長基西洛夫在X上寫道：

昨天，我們帶着尷尬和羞恥，看着米萊總統冒犯和侮辱巴西政府、巴西總統以及整個巴西。布宜諾斯艾利斯堅定認為，阿根廷尊重兄弟國家，並致力於地區一體化。

他還提醒阿根廷人，巴西是阿根廷最重要貿易伙伴。他說：「米萊的這些挑釁，正讓投資、出口、成千上萬個工作崗位以及阿根廷國家利益面臨風險，而這一切只是為了按特朗普的要求支持一名候選人。」

X平台的西班牙語用戶，對米萊也是一片指責之聲。

X平台的西班牙語用戶對米萊的指責。（截取自X，翻譯自Google）

那麼，米萊在聖保羅集會現場到底說了些什麼？根據現場影片，米萊針對盧拉的言論有：

「盧拉是一個囚犯、小偷、罪犯、左派分子。」
「盧拉政府是竊賊。」
「盧拉坐過牢。」
「那個小偷（盧拉）總想幹預阿根廷政治，幫左派扭轉歷史。」

他在演講時還嘲諷：

「嘿，誰弄壞了話筒？是小偷（盧拉）乾的嗎？」
「弗拉維奧（小博爾索納羅）是唯一能阻止盧拉的人」，兩人還一起表演了「剪掉」盧拉的戲碼。
「拉美正掀起藍色浪潮（右翼上台），弗拉維奧勝選後巴西也會加入。」……

米萊還對巴西大法官進行辱罵：

德莫賴斯（巴西最高法院法官）是廢物、垃圾、光頭垃圾。

因為德莫賴斯沒有批准米萊探望服刑中的博爾索納羅的申請。

巴西聯邦最高法院院長路易斯．法欽25日晚發表聲明，駁斥米萊對德莫賴斯的「無禮侮辱」。他強調，巴西司法機構擁有完全自主權，不容任何外國干涉。

巴西勞工黨主席席爾瓦嘲諷米萊把阿根廷經濟搞得一團糟，

如果他把時間和阿根廷納稅人的錢用在工作上、用在解決本國問題上，會更有意義。

米萊跑到巴西撒野，丟的是阿根廷的臉。但米萊是有底氣的，那就是美國的「新門羅主義」，也就是2025年12月白宮發布的《美國國家安全戰略》報告。

美國要將整個西半球變成了它的控制區，阻止域外競爭者在該地區部署軍事力量以及控制戰略資源。

第一個標誌性事件就是美國派兵綁架了委內瑞拉總統馬杜羅。

在特朗普的任期內，美國接管了委內瑞拉政權，並「逮捕」了時任委內瑞拉總統馬杜羅。（Getty Images）

任何人都能看到，「在該地區部署軍事力量以及控制戰略資源」的就是美國自己。

連綁架一國總統的事情都做得出來，拉美地區什麼選舉不選舉，民主不民主，美國還會在意嗎？

但因為巴西是拉美第一大國，美國無法像對付馬杜羅那樣對付盧拉。所以，米萊就趕緊出來配合。

這也從另一個側面證實，米萊贏得阿根廷總統大選是外部干預的結果。阿根廷跟巴西雖是百年老冤家，但這些年貿易聯繫非常密切，只要阿根廷和巴西聯手，再帶動其他鄰居，拉美走出一條自己的發展道路不是夢。

但米萊卻偏偏反其道而行之，故意將兩國關係推向高度緊張境地。換句話說，阿根廷總統在執行別國的任務，因為小博爾索納羅是美國需要的巴西總統。

巴西大選是美國將拉美地區「右轉」的重中之重，也是以色列的需要。

盧拉的劣勢在於年紀太大，他已經81歲了。但米萊沒有攻擊他這一最大弱點，是米萊忘了嗎？並不是。

現任巴西總統盧拉已有81歲高齡。（Reuters）

別看米萊瘋瘋癲癲，他可沒有全瘋。如果他敢說盧拉80歲不能當總統，那麼，特朗普就會來收拾他。

盧拉為什麼還要出來選？

因為他是拉丁美洲的一個傳奇，巴西勞工黨還沒有人能取代他，更壓不住博爾索納羅家族。盧拉這輩子，就是一個拉美人想走正路，卻走得無比艱辛的寫照。

1945年10月，盧拉生於巴西伯南布哥州一戶貧困的工人家庭。

盧拉6歲那年，母親帶着8個孩子坐着牛車走了13天（買不起車票），到桑托斯港與丈夫團聚。

7歲，盧拉除了上學就是沿街叫賣花生、桔子，周末到球場賣飲料。

12歲，給人擦皮鞋。小學畢業就去了金屬廠做工，夜裏在巴西左翼創辦的工人夜校裏讀書。

19歲，因操作機器不慎，左手小指被切斷，老闆提前結算工錢，叫他滾蛋，沒有任何賠償。

23歲，盧拉與鄰家姑娘瑪麗亞結婚，兩年後，瑪麗亞在懷孕期間得了肝炎，因無錢住院醫治，瑪麗亞病情惡化去世，一屍兩命。

從70年代開始，盧拉全力投入了反對巴西軍政府運動，並領導着聖保羅州工會，多次被捕。

1978年，盧拉想追隨哥哥加入左翼游擊隊「民族解放運動」，但被他哥哥勸阻，因為他的第二任妻子萊蒂西亞和兩個小孩需要他撫養。

1980年2月，盧拉建立「巴西勞工黨」（PT）。1986年，軍政府垮台，巴西轉型。同年，盧拉當選國會議員，正式進入政壇。

1980年2月，盧拉建立「巴西勞工黨」（PT）。（巴西勞工黨官網）

1990年、1994年、1998年，盧拉連續三次參加總統大選，全部敗北。

因為只要有盧拉參選，美國就公開威脅巴西：如果勞工黨獲勝，美國將撤出所有投資，這使得盧拉很難獲得中產階級和企業主的選票。

2001年，巴西卡多佐政府因陷入西方「套路貸」走向崩潰。全國近2億人口，有5000多萬處於極度貧困狀態，到處是貧民窟、到處是飢餓、到處是暴力。

住房、教育、衛生、水電、交通等最基本民生問題政府無力解決，社會上黑幫橫行，毒品氾濫，警力只能保護富人區。巴西欠世界銀行和IMF的外債無力償還，差一點走到阿根廷宣佈國家破產的境地。

這時，盧拉喊出了「告別飢餓！」口號，一呼百應。

2002年盧拉在巴西所有左翼力量的支持下當選總統，2003年執政。

盧拉幹了兩件大事：

1. 2005年，還清積欠IMF的155億美元債務，跳出西方的債務陷阱。

2. 2008年美國次貸危機爆發，巴西反借給IMF 140億美元，這是南美從來沒有過的事情。

巴西的成績被稱為「盧拉魔法」，他是怎麼做到的？

1. 加強對金融的管控力度，收回對巴西央行管理權，成功遏制通貨膨脹；

2. 發展國有企業，提升巴西產品競爭力；

3. 加強與中國合作，擺脱了對美國的貿易依賴；

盧拉並不反美，但美國卻認為他不受控制就是反美。2011年，盧拉離任時，中國取代美國成為巴西第一貿易伙伴，巴西外匯儲備近1萬億美元。

接下來的選舉，又是巴西勞工黨獲勝，羅塞芙成為總統。美國終於出手，2016年4月17日，巴西眾議院以莫須有罪名通過了對羅塞夫的彈劾案，由副總統特梅爾（民主運動黨）代理總統。

2017年，巴西最高法院裁決羅塞夫無罪，但勞工黨已失去政權。

2018年，盧拉再次參選，但被巴西檢察官莫羅以洗錢等罪名起訴，盧拉於2018年4月入獄。

2018年10月28日，博爾索納羅當選總統。

2019年11月8日，盧拉獲釋，巴西最高法院裁定盧拉無罪。

2022年10月30日，盧拉戰勝博爾索納羅，第三度當選巴西總統。博爾索納羅集團製造了一場未遂政變，失敗的主要原因：美國拜登政府不支持；巴西軍方沒有響應。

2022年10月30日，盧拉戰勝博爾索納羅，第三度當選巴西總統。（Reuters）

博爾索納羅被調查，2025年11月初，博爾索納羅用電烙鐵破壞電子腳鐐，企圖逃往阿根廷駐巴西大使館，計劃失敗，被巴西警方送進了監獄。

美國多次撈人都沒能成功。於是，由誰代表巴西自由黨挑戰盧拉，就成了問題。

博爾索納羅的妻子米歇爾想要參選，但小博爾索納羅反對後媽參選。小博爾索納羅45歲，後媽44歲，兩人關係剪不斷，理還亂，為了爭位，矛盾不斷。

6月底，米歇爾發布影片和錄音，聲稱自己遭到了繼子的虐待和羞辱，將兩人矛盾公開化。博爾索納羅的妻子和兒子，哪個參選更加「民主」呢？美國最終敲定的人選是兒子。

7月25日，在聖保羅舉行的巴西自由黨全國大會，就是為了正式宣佈此事。

巴西參議員弗拉維奧。（Reuters）

如果再拖着不宣佈，巴西右翼將群龍無首，10月根本沒戲。米萊到巴西，就是在響應美國號召南美右翼支持小博爾索納羅參選。

但問題是盧拉的地位難以的的撼動。所以，米萊會急成這樣，因為他背後的勢力更加着急。

根據巴西民調機構Quaest7月15日最新數據顯示，盧拉領先小博爾索納羅8個百分點（45%比37%）

其他候選人，卡亞多為4%；桑托斯為3%；澤馬為2%，皆無望出線。

由於盧拉支持率沒能超過50%，那麼兩人將進入第二輪。根據民調模型預測，在「決賽」中，盧拉獲勝概率要進一步提高。

米萊在巴西上演的這出史無前例的鬧劇，對盧拉傷害不大，但激怒了巴西人，反而會害了小博爾索納羅，壞了美國大事。

盧拉深知民間疾苦，他能領導巴西，不是他的幸運，而是巴西的幸運。

小博爾索納羅在不到三個月時間內能翻盤嗎？這要看美國藏着什麼大招？現在最重要的是，盧拉一定要注意人身安全。

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巴西訴諸WTO爭端解決機制　提請就美國關稅磋商巴西總統盧拉確診早期皮膚癌　需接受放射治療習近平同盧拉通電話：支持巴西維護自身主權獨立　反對外來干涉美國宣布對巴西大部分商品加徵25%關稅　7月22日起生效

【本文獲《觀察者網》授權轉載。】

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