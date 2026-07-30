巴西大選｜阿根廷米萊演外交鬧劇　跨國為右翼站台、辱罵盧拉

10月，巴西將舉行總統大選，離「決賽」時間已不到三個月。巴西很不平靜，美洲也很不平靜。作為巴西的鄰居，南美第二大國阿根廷卻在此時跟巴西鬧翻。



據新華社巴西利亞7月26日電：巴西外交部當天召回巴西駐阿根廷大使儒利奧．比特利（Julio Bitelli），以抗議阿根廷總統米萊（Javier Milei）日前在巴西的言行。

米萊在7月25日前往聖保羅出席巴西自由黨舉行的全國大會，本次大會正式推舉弗拉維奧（Flávio Bolsonaro）代表自由黨參加總統大選。

米萊在7月25日前往聖保羅出席巴西自由黨舉行的全國大會。（Reuters）

弗拉維奧是巴西前總統博爾索納羅（Jair Bolsonaro）的兒子，而博爾索納羅因涉嫌參與政變及貪腐等罪名被判有期徒刑27年零3個月，2025年11月25日起正式入獄服刑。

阿根廷總統去巴西給巴西總統的競爭對手站台助威，這本來就是一件很魔幻的事情。更魔幻的是，米萊竟在聖保羅公然撒野，當眾辱罵巴西總統盧拉（Luiz Inácio Lula da Silva）、辱罵巴西大法官德莫賴斯，導致兩國關係極度緊張。

巴西召回大使只是第一步，接下來可能會驅逐阿根廷駐巴西大使。

2026年7月25日，巴西聖保羅，圖為阿根廷總統米萊在自由黨集會中現身，支持宣佈將參選下任總統的弗拉維奧。（Reuters）

除了米萊，以色列總理內塔尼亞胡（Benjamin Netanyahu）居然也出現在大屏幕上，他在連線時公開支持小博爾索納羅，和米萊一樣，鼓動巴西民眾把盧拉拉下馬。

美國也派出兩位副國務卿到巴西助陣，但簽證被拒，無法入境。可見，本次巴西大選受到外部干涉的程度有多深。

美國平時總是在高喊某國在干預本國大選、干涉本國內政、破壞民主機制，大肆炒作一些捕風捉影的訊息，製造恐慌。但明目張膽幹這些事的，恰恰就是美國，自打自臉不疼嗎？

米萊的行為，除了遭到巴西嚴厲譴責之外，連阿根廷人都看不下去。7月27日，布宜諾斯艾利斯省省長基西洛夫在X上寫道：

昨天，我們帶着尷尬和羞恥，看着米萊總統冒犯和侮辱巴西政府、巴西總統以及整個巴西。布宜諾斯艾利斯堅定認為，阿根廷尊重兄弟國家，並致力於地區一體化。

他還提醒阿根廷人，巴西是阿根廷最重要貿易伙伴。他說：「米萊的這些挑釁，正讓投資、出口、成千上萬個工作崗位以及阿根廷國家利益面臨風險，而這一切只是為了按特朗普的要求支持一名候選人。」

X平台的西班牙語用戶，對米萊也是一片指責之聲。

X平台的西班牙語用戶對米萊的指責。（截取自X，翻譯自Google）

那麼，米萊在聖保羅集會現場到底說了些什麼？根據現場影片，米萊針對盧拉的言論有：

「盧拉是一個囚犯、小偷、罪犯、左派分子。」

「盧拉政府是竊賊。」

「盧拉坐過牢。」

「那個小偷（盧拉）總想幹預阿根廷政治，幫左派扭轉歷史。」



他在演講時還嘲諷：

「嘿，誰弄壞了話筒？是小偷（盧拉）乾的嗎？」

「弗拉維奧（小博爾索納羅）是唯一能阻止盧拉的人」，兩人還一起表演了「剪掉」盧拉的戲碼。

「拉美正掀起藍色浪潮（右翼上台），弗拉維奧勝選後巴西也會加入。」……



米萊還對巴西大法官進行辱罵：

德莫賴斯（巴西最高法院法官）是廢物、垃圾、光頭垃圾。

因為德莫賴斯沒有批准米萊探望服刑中的博爾索納羅的申請。

巴西聯邦最高法院院長路易斯．法欽25日晚發表聲明，駁斥米萊對德莫賴斯的「無禮侮辱」。他強調，巴西司法機構擁有完全自主權，不容任何外國干涉。

巴西勞工黨主席席爾瓦嘲諷米萊把阿根廷經濟搞得一團糟，

如果他把時間和阿根廷納稅人的錢用在工作上、用在解決本國問題上，會更有意義。

米萊跑到巴西撒野，丟的是阿根廷的臉。但米萊是有底氣的，那就是美國的「新門羅主義」，也就是2025年12月白宮發布的《美國國家安全戰略》報告。

美國要將整個西半球變成了它的控制區，阻止域外競爭者在該地區部署軍事力量以及控制戰略資源。

第一個標誌性事件就是美國派兵綁架了委內瑞拉總統馬杜羅。

在特朗普的任期內，美國接管了委內瑞拉政權，並「逮捕」了時任委內瑞拉總統馬杜羅。（Getty Images）

任何人都能看到，「在該地區部署軍事力量以及控制戰略資源」的就是美國自己。

連綁架一國總統的事情都做得出來，拉美地區什麼選舉不選舉，民主不民主，美國還會在意嗎？

但因為巴西是拉美第一大國，美國無法像對付馬杜羅那樣對付盧拉。所以，米萊就趕緊出來配合。

這也從另一個側面證實，米萊贏得阿根廷總統大選是外部干預的結果。阿根廷跟巴西雖是百年老冤家，但這些年貿易聯繫非常密切，只要阿根廷和巴西聯手，再帶動其他鄰居，拉美走出一條自己的發展道路不是夢。

但米萊卻偏偏反其道而行之，故意將兩國關係推向高度緊張境地。換句話說，阿根廷總統在執行別國的任務，因為小博爾索納羅是美國需要的巴西總統。

巴西大選是美國將拉美地區「右轉」的重中之重，也是以色列的需要。

盧拉的劣勢在於年紀太大，他已經81歲了。但米萊沒有攻擊他這一最大弱點，是米萊忘了嗎？並不是。

現任巴西總統盧拉已有81歲高齡。（Reuters）

別看米萊瘋瘋癲癲，他可沒有全瘋。如果他敢說盧拉80歲不能當總統，那麼，特朗普就會來收拾他。

盧拉為什麼還要出來選？

因為他是拉丁美洲的一個傳奇，巴西勞工黨還沒有人能取代他，更壓不住博爾索納羅家族。盧拉這輩子，就是一個拉美人想走正路，卻走得無比艱辛的寫照。

1945年10月，盧拉生於巴西伯南布哥州一戶貧困的工人家庭。

盧拉6歲那年，母親帶着8個孩子坐着牛車走了13天（買不起車票），到桑托斯港與丈夫團聚。

7歲，盧拉除了上學就是沿街叫賣花生、桔子，周末到球場賣飲料。

12歲，給人擦皮鞋。小學畢業就去了金屬廠做工，夜裏在巴西左翼創辦的工人夜校裏讀書。

19歲，因操作機器不慎，左手小指被切斷，老闆提前結算工錢，叫他滾蛋，沒有任何賠償。

23歲，盧拉與鄰家姑娘瑪麗亞結婚，兩年後，瑪麗亞在懷孕期間得了肝炎，因無錢住院醫治，瑪麗亞病情惡化去世，一屍兩命。

從70年代開始，盧拉全力投入了反對巴西軍政府運動，並領導着聖保羅州工會，多次被捕。

1978年，盧拉想追隨哥哥加入左翼游擊隊「民族解放運動」，但被他哥哥勸阻，因為他的第二任妻子萊蒂西亞和兩個小孩需要他撫養。

1980年2月，盧拉建立「巴西勞工黨」（PT）。1986年，軍政府垮台，巴西轉型。同年，盧拉當選國會議員，正式進入政壇。

1980年2月，盧拉建立「巴西勞工黨」（PT）。（巴西勞工黨官網）

1990年、1994年、1998年，盧拉連續三次參加總統大選，全部敗北。

因為只要有盧拉參選，美國就公開威脅巴西：如果勞工黨獲勝，美國將撤出所有投資，這使得盧拉很難獲得中產階級和企業主的選票。

2001年，巴西卡多佐政府因陷入西方「套路貸」走向崩潰。全國近2億人口，有5000多萬處於極度貧困狀態，到處是貧民窟、到處是飢餓、到處是暴力。

住房、教育、衛生、水電、交通等最基本民生問題政府無力解決，社會上黑幫橫行，毒品氾濫，警力只能保護富人區。巴西欠世界銀行和IMF的外債無力償還，差一點走到阿根廷宣佈國家破產的境地。

這時，盧拉喊出了「告別飢餓！」口號，一呼百應。

2002年盧拉在巴西所有左翼力量的支持下當選總統，2003年執政。

盧拉幹了兩件大事：

1. 2005年，還清積欠IMF的155億美元債務，跳出西方的債務陷阱。

2. 2008年美國次貸危機爆發，巴西反借給IMF 140億美元，這是南美從來沒有過的事情。

巴西的成績被稱為「盧拉魔法」，他是怎麼做到的？

1. 加強對金融的管控力度，收回對巴西央行管理權，成功遏制通貨膨脹；

2. 發展國有企業，提升巴西產品競爭力；

3. 加強與中國合作，擺脱了對美國的貿易依賴；

盧拉並不反美，但美國卻認為他不受控制就是反美。2011年，盧拉離任時，中國取代美國成為巴西第一貿易伙伴，巴西外匯儲備近1萬億美元。

接下來的選舉，又是巴西勞工黨獲勝，羅塞芙成為總統。美國終於出手，2016年4月17日，巴西眾議院以莫須有罪名通過了對羅塞夫的彈劾案，由副總統特梅爾（民主運動黨）代理總統。

2017年，巴西最高法院裁決羅塞夫無罪，但勞工黨已失去政權。

2018年，盧拉再次參選，但被巴西檢察官莫羅以洗錢等罪名起訴，盧拉於2018年4月入獄。

2018年10月28日，博爾索納羅當選總統。

2019年11月8日，盧拉獲釋，巴西最高法院裁定盧拉無罪。

2022年10月30日，盧拉戰勝博爾索納羅，第三度當選巴西總統。博爾索納羅集團製造了一場未遂政變，失敗的主要原因：美國拜登政府不支持；巴西軍方沒有響應。

2022年10月30日，盧拉戰勝博爾索納羅，第三度當選巴西總統。（Reuters）

博爾索納羅被調查，2025年11月初，博爾索納羅用電烙鐵破壞電子腳鐐，企圖逃往阿根廷駐巴西大使館，計劃失敗，被巴西警方送進了監獄。

美國多次撈人都沒能成功。於是，由誰代表巴西自由黨挑戰盧拉，就成了問題。

博爾索納羅的妻子米歇爾想要參選，但小博爾索納羅反對後媽參選。小博爾索納羅45歲，後媽44歲，兩人關係剪不斷，理還亂，為了爭位，矛盾不斷。

6月底，米歇爾發布影片和錄音，聲稱自己遭到了繼子的虐待和羞辱，將兩人矛盾公開化。博爾索納羅的妻子和兒子，哪個參選更加「民主」呢？美國最終敲定的人選是兒子。

7月25日，在聖保羅舉行的巴西自由黨全國大會，就是為了正式宣佈此事。

巴西參議員弗拉維奧。（Reuters）

如果再拖着不宣佈，巴西右翼將群龍無首，10月根本沒戲。米萊到巴西，就是在響應美國號召南美右翼支持小博爾索納羅參選。

但問題是盧拉的地位難以的的撼動。所以，米萊會急成這樣，因為他背後的勢力更加着急。

根據巴西民調機構Quaest7月15日最新數據顯示，盧拉領先小博爾索納羅8個百分點（45%比37%）

其他候選人，卡亞多為4%；桑托斯為3%；澤馬為2%，皆無望出線。

由於盧拉支持率沒能超過50%，那麼兩人將進入第二輪。根據民調模型預測，在「決賽」中，盧拉獲勝概率要進一步提高。

米萊在巴西上演的這出史無前例的鬧劇，對盧拉傷害不大，但激怒了巴西人，反而會害了小博爾索納羅，壞了美國大事。

盧拉深知民間疾苦，他能領導巴西，不是他的幸運，而是巴西的幸運。

小博爾索納羅在不到三個月時間內能翻盤嗎？這要看美國藏着什麼大招？現在最重要的是，盧拉一定要注意人身安全。

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