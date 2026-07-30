最新民調：逾7成美國人指責特朗普施政偏離核心議題　支持率僅34%

有美媒委託獨立機構SSRS進行的最新民調顯示，美國總統特朗普（Donald Trump）整體支持率僅34%，與他第一任期結束時，即2021年1月6日國會山騷亂事件後創下的任內最低水準持平。半數受訪者表示強烈反對，共和黨內部支持率也降至78%的新低，顯示美國人對總統的執政滿意度和公眾信任度持續下滑。



調查指出，民眾對其多項施政極度不滿。73%美國民眾認為總統特朗普對國家核心議題關注不足，僅27%認可其施政重點優次。

經濟方面，逾三分之二美國人認為特朗普對伊朗採取軍事行動損害美國利益，經濟政策也加劇國內困境。74%的受訪者表示，高油價影響他們的生活；對特朗普處理通脹和油價問題的滿意度分別僅為25%和21%。

美伊關係・美國與伊朗：The Iranian and U.S. flags are seen printed on paper in this illustration taken January 27, 2022. REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo

此外，特朗普在移民、環孢子蟲疫情治理等議題支持率均偏低，民眾認為相關改革讓社會變得更不安全。同時，華盛頓地標翻新等高調工程飽受詬病，58%的受訪者表示憤怒或不滿，認為其過度改造、逐利行事。多數人還質疑特朗普無法平衡家族商業收益與公職利益，相關爭議進一步拉低民眾認可度。

有分析指，這份民調揭示特朗普當前面臨的政治困境。在內外挑戰交織的背景下，如何重新贏回公眾信任、將執政重心拉回民生核心，成為白宮的巨大考驗。