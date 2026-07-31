近5萬非法移民一天內闖西班牙飛地　政治人道危機夾擊｜新聞背後

西班牙飛地休達（Ceuta）7月30日爆發非法移民潮，內政部估計在過去24小時有破紀錄的4.9萬人湧入當地，現場片段顯示，大批移民游泳或以充氣浮具漂渡，另有人群衝擊陸路關口，邊防人員難以阻擋。在摩洛哥邊境城鎮菲尼迪克（Fnideq），當局連夜出動水炮試圖驅散人群。西班牙另一飛地梅利利亞（Melilla）亦爆發衝突，車輛被焚，多人受傷。



為甚麼成千上萬的人逃離摩洛哥前往西班牙領土休達？

近期一個關鍵法律轉變觸發了今次浪潮。西班牙最高法院裁定，在休達或梅利利亞附近海域攔截的移民，不能再依據特別「邊境拒絕」規則即時遣返。此前該條款允許邊境警察立刻遣返偷渡者。

大量摩洛哥非法移民從沙灘上岸，湧入西班牙飛地休達，導致當地近乎淪陷。（Reuters）

西班牙官員指出，走私集團正利用這一新漏洞組織越境，形容是「黑手黨和犯罪組織」所為。與此同時，西班牙政府正處理一項旨在為約50萬非法移民提供合法身份的計劃，申請人數已倍增至逾百萬。

摩洛哥距離西班牙有多遠？

休達位於非洲北岸，隔直布羅陀海峽與西班牙本土相望，雖屬西班牙領土，卻與摩洛哥接壤，成為歐盟在非洲唯一的陸地邊界，兩國僅隔著約14公里。對於來自摩洛哥及撒哈拉以南的移民而言，那道圍欄就是通往歐洲最直接的「步行門戶」，無需乘船橫渡大海。

紅點為西班牙在北非飛地休達（Cueta）的位置（地圖截圖）

西班牙的回應以及政治後果？

人道代價極為沉重。本週休達地方當局已尋獲至少19具遺體，而近幾個月試圖抵達該飛地的移民死亡人數約達60人。一名成功游上岸的移民向記者表示，警察曾試圖阻止他，但他憑決心還是過了關。援助人員稱，抵達者包括摩洛哥國民及更南方的撒哈拉以南非洲人，當中不乏整個家庭，反映這是長期區域性經濟與人道流離的最新高峰。

2026年7月30日，在西班牙休達，數千名移民經海路進入休達。（Reuters）

政治上，危機迅速升溫。休達市長呼籲中央政府正式宣布緊急狀態。反對派領袖費霍（Alberto Núñez Feijóo）批評桑切斯政府未能正視國家安全危機。意大利外長更公開指責桑切斯的移民政策失當，顯示這場北非邊境危機已波及整個歐洲的移民辯論。

西班牙已向休達增派約200名特警及60名士兵，首相桑切斯聯同內政大臣格蘭德-馬拉斯卡（Fernando Grande-Marlaska）親赴當地視察。