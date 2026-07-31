大批摩洛哥偷渡者湧西班牙北非飛地休達　當地近乎「淪陷」｜有片

數以千計的摩洛哥非法移民7月30日衝破邊境圍欄，從摩洛哥一側湧入西班牙狹小的休達（Ceuta）地區（位於非洲馬格里布的最北部，直布羅陀海峽附近的地中海沿岸，與摩洛哥接壤，面積約18.5平方公里（僅香港東區大小），期間至少有9人在試圖游向休達的過程中喪生。這促使當地官員敦促西班牙政府宣布進入國家緊急狀態。代表西班牙國民警衛隊駐休達邊境警衛隊的協會負責人Rachid Sbihi說：「這裹局勢一片混亂」。



從網上片段顯示，數以千計的非法移民使用各種漂浮裝置從塔拉賈爾邊境（Tarajal border ）的摩洛哥一側遊過來，而其他人則撞破圍欄跑進了城市。大批人不分男女老少湧上邊境，當中不少人高呼「西班牙萬歲！（Viva España！）」。

Rachid Sbihi表示：「現在無法給出確切數字，但有成千上萬的移民越境。」他補充說，西班牙與摩洛哥之間的邊界已經「完全崩潰」。西班牙當局其後宣布，將部署軍隊增援當地警力。

隨着大量非法移民湧入，休達的商店、酒吧和餐廳紛紛關門，居民只能待在家中避難。西班牙內政部表示，摩洛哥政府正在「密切合作」處理此次越境事件，摩洛哥警方正在阻止「眾多」試圖突破邊境的人。據報道，摩洛哥當局開始使用防暴裝備、催淚瓦斯和高壓水砲驅散人群。

西班牙首相桑切斯（Pedro Sanchez）及內政部長馬拉斯卡（Fernando Grande-Marlaska），預計將於週五前往休達評估局勢。

休達是移民進入歐洲的主要入境點，他們尋求更好的經濟機會，或逃離家鄉的暴力。2021年也發生過類似事件，當時約有1萬名來自摩洛哥和撒哈拉以南非洲的人佔領了休達。