世界盃決賽後暴力衝突5人受控包括1西班牙球員　阿根廷足總4宗罪

FIFA正式向多名阿根廷主力球員及教練團成員啟動紀律處分程序，調查範疇涵蓋世界盃2026決賽完場後的暴力衝突，以及準決賽擊敗英格蘭後高舉敏感政治標語等一系列違規事件。



摩連拿為衝突導火線，他賽後攻擊正在慶祝的洛迪。（Reuters）

1. 阿根廷守將摩連拿—共3項控罪

在剛結束的世界盃決賽中，阿根廷加時以0：1不敵西班牙屈居亞軍。然而，完場哨聲一響，現場陷入一片混亂，兩隊職球員爆發肢體衝突。

始作俑者是阿根廷球員摩連拿（Nahuel Molina），他在賽後試圖攻擊正慶祝的西班牙隊長洛迪（Rodri），面臨兩項暴力毆打行為指控以及一項不君子行為指控。

阿根廷與西班牙決賽後爆發激烈肢體衝突，柏利迪斯被鏡頭捕捉到屢次出手。（Reuters）

2. 阿根廷中場柏利迪斯—共3項控罪

被鏡頭捕捉到屢次出手的阿根廷中場柏利迪斯（Leandro Paredes）和翼鋒泰亞高艾美達（Thiago Almada）與西班牙球員艾利加西亞（Eric Garcia）及加維（Gavi）扭打在一起，柏利迪斯先後推倒兩名西班牙球員，被控3項襲擊罪名。

阿根廷助教艾耶拉揮拳擊中西班牙中場丹尼爾奧莫一刻。（網絡圖片）

3. 阿根廷助教艾耶拉—1項控罪

阿根廷助教艾耶拉（Roberto Ayala）拳打西班牙前鋒丹尼爾奧莫（Dani Olmo）面部，亦被控1項襲擊罪名。儘管艾耶拉事後宣稱是受到丹尼爾奧莫語言刺激才導致情緒失控，並通過傳媒向奧莫表達歉意，但奧莫否認該說法，拒接道歉，事件陷入羅生門。

4. 阿根廷翼鋒艾美達、西班牙中場加維—1項控罪

此外，阿根廷翼鋒艾美達、西班牙中場加維均受不君子行為罪名，同樣要接受紀律聆訊。

FIFA將對阿根廷高舉政治性標語進行調查。（Reuters）

5. 阿根廷足總——最多可達4項控罪

阿根廷足總由準決賽擊敗英格蘭後，一班球員展示「Las Malvinas son Argentinas」（馬爾維納斯群島（福克蘭群島）屬於阿根廷） 的手寫標語開始，到決賽無法控制職球員，違反多項規則，包括第13條的「利用體育賽事進行非體育性質宣示」，第14條球隊行為失當，第15條種族歧視，及第17條違反比賽秩序及安全。當中第15及17項是由於阿根廷的團隊以至入場觀眾曾展現不恰當訊息，作出歧視口號及動作，觀眾向場內擲物等。

福克蘭群島（阿根廷稱馬爾維納斯群島）為英阿兩國具主權爭議的英國海外領地。英國政府官員隨後敦促國際足協調查。今次已非阿根廷首次展示相關標語，國際足協早在2014年亦曾因阿根廷隊在友誼賽展示同類標語而作出罰款。