紐時：特朗普對華徵稅反復調整　促使美國訂單重返中國

《紐約時報》7月29日指出，特朗普政府近年反復調整對華關稅，本意推動製造業遷出中國、回流美國，卻反而促使部分美國企業重新將供應鏈遷回中國。



報道指，自從美國總統特朗普（Donald Trump）去年對華加徵145%關稅後，眾多企業被迫將生產線轉移至東南亞，美國自華進口量顯著下滑。

但經過一年的關稅政策劇烈波動後，美國對華加權平均關稅約23%，部分產品對華與對東南亞關稅基本持平。在相較東南亞，中國具備完整產業鏈、低廉物流成本及政策補貼等優勢之下，不少企業放緩外遷步伐、回流中國佈局。

2025年4月10日，插圖中可看見美國國旗和「關稅」的標籤。（Reuters）

美國戶外消費用品公司Alliance Consumer Group營運總監表示，在泰國生產手電筒的成本比在中國高出15%。專家指出，若對中國的關稅與對其他地區的關稅接近，預計一些公司會重新選擇中國供應商。

供應鏈公司Qima表示，伊朗戰爭導致的能源問題，讓更多品牌將採購轉回中國，又稱「大家都看到在中國生產的巨大好處」。

美國貿易代表格里爾（Jamieson Greer）6月曾表示，公司將業務回遷至中國是「一個錯誤」，又指「過度依賴中國的風險很高」，且計劃出台新關稅措施。但業內分析，為避免中方報復，美方或克制稅率上調幅度，疊加經濟規律驅動，中國製造業供應鏈優勢仍難以替代。