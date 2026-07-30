中國風暴引燃美國AI內戰　開源生態力破壟斷利益

近期，中國AI產業快速突圍，多項重磅成果接連落地。

一方面，智譜AI、月之暗面（KIMI）等相繼發布全新大模型，性能實現跨越式升級，打破了美國高端模型的性能壟斷。一方面，中國最大DRAM製造商長鑫科技等於當地時間27日成功上市並熱度爆棚，標誌着中國AI底層硬件產業鏈愈發成熟。

中國政府也藉召開「世界人工智能大會」提出開源路線，成立「世界人工智能合作組織」（WAICO）與美國爭奪AI發展與治理主導權。原本就彌散在矽谷的AI「內戰」，被這股席捲而來的中國風暴迅速點燃。

Meta創始人朱克伯格（Mark Zuckerberg）7月28日在接受英媒採訪時表示，美國不應通過封禁中國AI模型來爭取競爭優勢，美國需要解決的是自身AI產業面臨的系統性障礙，而不是試圖阻止競爭對手進入市場，為美國支持人工智能開源發展的陣營增添了新聲音。

在此之前，上周五，英偉達（NVIDIA）首席執行官黃仁勳在X平台上發帖，稱「世界既需要前沿閉源模型，也需要前沿開源模型」。微軟首席執行官薩蒂亞·納德拉（Satya Nadella）在同一天也發帖稱，開源軟件「對健康的人工智能生態系統不可或缺」。

另一科技大咖，SpaceX CEO埃隆・馬斯克（Elon Musk）7 月 23 日在接受英國媒體採訪時也明確表示反對美國出台禁令、禁止美國企業使用中國 AI 模型。「就算美國禁用中國 AI 模型，也擋不住中國成為 AI 領導者，這麼做沒有用處。」這位萬億富翁說。

在支持開源的名單上還有Palantir和IBM等巨頭高管的名字。他們是矽谷開源AI陣營代表人物之一，認為閉源AI被少數企業掌控存在巨大安全風險，對矽谷初創公司不公平，壓制了其他公司開發競爭產品，開源透明是制衡AI壟斷的關鍵手段。

而居於另一個陣營、認為應該限制開源模型的人工智能巨頭Anthropic和OpenAI則認為，一些人工智能模型危險性太高，不宜公開開發，必須由像它們這樣的企業嚴格控制，以確保安全。Anthropic和OpenAI還對中國人工智能實體提出指控，聲稱中國企業通過不當抓取其人工智能系統數據蒸餾來構建模型。

據路透社報道，英偉達（Nvidia，又稱輝達）行政總裁黃仁勳和OpenAI行政總裁奧特曼（Sam Altman）7月27日將與美國參議員沃納（Mark Warner）在華盛頓會面。（Reuters）

「安全」與「壟斷」當然只是兩大不同陣營掛出來用來遊說政府和爭取大眾的招牌，最根本的還是利益。OpenAI和Anthropic所以支持閉源，並積極遊說美國政府對中國AI企業採取行動，是因為他們在AI上投入巨資，已經形成技術領先優勢和相對壟斷地位。

在這種情況下，如果走開源道路，中國的免費模型，以及其它建立在開源基礎上發展起來的後來者，必然會對其壟斷地位產生巨大沖擊，甚至會讓他們的投入血本無歸。

因此，這類企業不斷遊說美國政府，炒作技術安全、知識產權風險，極力推動對華AI技術封鎖，試圖通過行政手段扼殺中國開源AI，保住自身壟斷地位。

而對於英偉達、AMD等硬件廠商而言，閉源壟斷會讓AI算力需求集中於少數頭部企業，導致市場需求收窄，自身喪失定價權、受制於巨頭；開源生態則能激活海量中小企業、開發者的算力需求，大幅拓寬硬件市場空間，提升營收話語權。

對於Meta、SpaceX、微軟等科技企業和大量初創公司而言，開源模型能夠降低研發成本、提升技術迭代效率，封禁中國開源模型只會抬高自身創新和進入成本，抑制產業活力，所以必然會持有另一種觀點。

美國政府似乎並沒有片面支持某一方的觀點，對開源與閉源尚無清晰表態。但為遏制中國，美國政府正在出台而且已經出台了一些針對中國AI的限制性措施，通過利用出口管制（EAR）和制裁清單（OFAC）等行政手段，強行在國際開源組織與中國實體之間築起防火牆。美國擔憂中國開源AI模式快速普及後，會形成獨立於美國的全球開源生態，打破其技術壟斷，重構全球AI產業格局，最終動搖美國的科技霸權和全球競爭優勢。

事實上，自人工智能成為全球科技競爭核心賽道以來，美國便將中國AI產業視為核心競爭對手，為維繫自身技術霸權，出台了一系列打壓限制政策，通過出口管制清單、技術制裁、供應鏈壁壘等多重手段，封鎖高端算力晶片、核心AI技術對華輸出，試圖從底層掐斷中國AI發展。同時，美國聯合部分盟友構建技術包圍圈，指責中國開源AI模型存在知識產權風險，揚言禁止中國AI模型在美及盟國落地使用，企圖將中國徹底隔絕在全球高端AI生態之外。

2026年7月17日，在上海舉行的世界人工智能大會（WAIC）上，民眾走過中國AI企業月之暗面（Moonshot）展位，該展位正在推廣其Kimi K3 AI模型。（Reuters）

但這並不能解決美國自身內部來自矽谷的路線和利益分歧，也未能遏制住中國AI的發展。中國利用後發優勢，堅持開源開放路線，依託開源共享、協同創新、低成本迭代的模式，快速補齊技術短板、完善產業生態。開源模式讓中國AI企業能夠依託全球開發者資源持續優化模型，降低創新門檻，快速縮小與美國的技術差距，形成了自主可控、開放包容的產業發展邏輯。

與此同時，在美國與其盟友之間，特別是與歐洲之間又出現了另一場「內戰」。歐美AI產業發展基礎、資源稟賦差異巨大，導致雙方對華AI政策徹底撕裂。美國坐擁頂尖AI企業、充足算力資源，試圖通過壟斷技術、封閉生態維持霸權；而歐洲AI產業發展滯後、算力資源匱乏、創新成本高昂，高度依賴外部AI技術與算力支撐。受制於美國AI技術壟斷，歐洲深陷技術主權與安全焦慮。

在這種情況下，中國開源AI模型具備高性價比優勢，為歐洲提供了新選擇，能夠幫助歐洲打破降低創新成本、完善本土AI生態。因此，儘管歐洲對與中國的貿易不平衡耿耿於懷，抱怨中國產能過剩，和中國爭執不斷。最近更傳出正在為可能的中歐貿易戰準備「子彈」。但在AI領域，歐洲對美國主導的AI封禁政策卻消極應對，更樂於藉助中國開源AI衝擊，瓦解美國的壟斷格局，歐美盟友體系在AI領域出現裂痕。