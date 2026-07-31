巴西總統盧拉之子遭調查　疑涉養老金詐騙案

消息人士稱，巴西最高法院一名大法官已批准警方對總統盧拉（Luiz Inácio Lula da Silva）之子法比奧展開調查。



法新社報道，不願具名的消息人士稱，大法官已批准了此次調查，但未提供進一步細節。

有關盧拉之子法比奧（Fabio Luis Lula da Silva，綽號「小盧拉」）被調查的消息傳出之際，距離盧拉正式獲執政黨提名競選連任僅剩三天。

據巴西《聖保羅頁報》報道，警方將調查法比奧是否協助一名說客，與衛生部接洽醫用大麻營銷業務。涉案說客為一名商人，自去年9月起被羈押，並被指是一起針對退休人員及養老金領取者的大規模詐騙案的關鍵人物。

這宗去年4月曝光的醜聞，導致盧拉政府社會保障部長及國家社會保障局（INSS）局長下台。

2026年6月19日，巴西貝洛奧里藏特市（Belo Horizonte），總統盧拉（Luiz Inácio Lula da Silva）在當地一間醫院出席活動時，與眾人握手。（X@LulaOficial）

今年2月，國會調查委員會授權調查法比奧的銀行賬戶，懷疑他曾以隱名合伙人身份參與由詐騙所得資金支持的商業項目。

盧拉日前接受播客訪問時強調，兒子不會獲得任何特殊待遇。「如果我兒子被指控違法，他將與任何人的兒子一樣接受調查。我絕不會要求警察或法官不要依法辦事。」

反對派總統候選人、前總統博爾索納羅之子弗拉維奧（Flávio Nantes Bolsonaro）星期四則藉機批評，稱若涉案的是博爾索納羅家族成員，他們肯定全部入獄並被撤職。

現年80歲的盧拉將於星期天（8月2日）正式獲執政工人黨提名，代表政黨角逐10月總統選舉，對手是前總統博爾索納羅之子弗拉維奧。博爾索納羅目前因政變未遂案入獄。

文章獲《聯合早報》授權轉載

