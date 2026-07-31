英國批准中國建倫敦新使館遭反對　法院裁決出爐　為建館開綠燈

英國批准中國在倫敦興建規模龐大的新大使館後，7月14日遭到當地居民入稟提出質疑，英國高等法院7月31日裁定英方的批准決定合法，意味為中方建新館開綠燈。



這宗案件由皇家鑄幣廠居民協會（Royal Mint Court Residents'Association, RMCRA）提出，該組織代表一群在皇家鑄幣廠租賃房產內居住或經營生意的家庭與企業。居民主張英國當局未考量到中方這項計劃對抗議活動造成的影響，以及異議人士可能遭鎖定的風險。

法院如今在判決摘要指：「皇家鑄幣廠居民協會未能提供合理且令人信服的證據，證明其人權會受到侵犯的可能性。」

2026年1月17日，英國倫敦，英國原倫敦皇家鑄幣廠外觀，該地址擬建一座新中國駐英大使館。（Reuters）

中國計劃興建新大使館的選址，為倫敦塔（Tower of London）附近、擁有200年歷史的皇家鑄幣廠（Royal Mint Court）舊址，計劃拖延多年後，於今年1月獲得批准，時間正值英國時任首相施紀賢（Keir Starmer）訪問中國不久前，是自2018年以來首次有英國領袖訪華。

2026年1月29日，中國北京，圖為施紀賢訪華第二日來到故宮參觀。（Getty）

中國外交部過去多次指，中方的館舍規劃申請早已完備，又指英方過去對有關推遲批准的理由完全站不住腳，中方對此嚴重關切。中方又稱有關「間諜威脅」的警告是惡意誹謗。