西班牙稱約5萬人自摩洛哥偷渡湧入休達後　一半自願折返

數以萬計非法移民從摩洛哥湧入西班牙在北非的飛地休達（Ceuta），西班牙政府稱有約5萬人，休達更稱有6萬人越境。西班牙內政部指，目前已扭轉大批非法移民湧入休達的浪潮，約2.5萬人自願折返。



路透社7月31日報道，根據西班牙內政部所指，自7月30日早上以來有約5萬人越境，如今約2.5萬人已折返。部份人在偷渡過程中身亡，當地政府稱在海中找到19具遺體。

休達首長維瓦斯（Juan Jesus Vivas）則指有多達6萬人湧入，34人死亡。

摩洛哥警察在邊境用催淚彈驅散人群

路透社報道，在靠近休達邊境有身著防暴裝備的摩洛哥警察使用催淚彈驅散聚集在圍欄附近的人群，警方還部署水炮車，現場附近又有多架遭燒毀的車輛殘骸。

這次風波引發歐洲廣泛關注，法國內政部長努涅茲（Laurent Nunez）表示加強與西班牙邊境的檢查，意大利則要求暫停讓西班牙參與歐盟成員國內部的開放邊境機制。

西班牙首相桑切斯（Pedro Sanchez）前往休達視察，稱事件侵犯西班牙主權，正加快遣返非法入境者。