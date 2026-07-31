摩洛哥近5萬人湧休達邊境爆混亂　西班牙指法院判決成偷渡誘因

大批非法移民從摩洛哥湧向西班牙在北非的飛地休達（Ceuta），數千人「搶灘」的片段熱傳，據外媒報道，摩洛哥在邊境口岸增派警力，隨後現場出現混亂，汽車遭縱火焚燒。西班牙一方則指，最高法院早前裁決不能立即遣返在海上攔截的非法移民，成為該些移民偷渡的誘因。

西班牙內政部7月31日表示，估計過去24小時內有約4.9萬人從摩洛哥經海路和陸路湧入休達。



半島電視台報道，在大量非法移民從摩洛哥湧入休達後，摩洛哥安全部隊在邊境口岸加派警力，但隨後邊境口岸附近出現混亂場面，多輛汽車遭縱火焚燒。在靠近休達的摩洛哥城市費尼迪克（Fnideq），同場出現燒車場面。

在另一側的休達，西班牙派遣軍隊加強邊境保安。

紅點為西班牙在北非飛地休達（Cueta）的位置（地圖截圖）

為何湧向休達？

西班牙一方認為，最高法院早前的判決成為偷渡大增的誘因。

路透社報道，西班牙最高法院7月初裁定，非法移民試圖前往休達或另一飛地梅利利亞（Melilla）期間在海上遭攔截後，當局不能依據這兩個飛地的特殊制度「邊境拒捕」立即遣返他們。此前根據該制度，當局可以立即遣返任何試圖越過邊境的人。

西班牙政府表示，黑手黨和犯罪組織利用這項裁決，引發非法入境潮，國民警衛隊發言人稱「自最高法院裁決以來，移民潮一直緩慢增長，今天出現爆發式增長。」

也有人把焦點放於西班牙桑切斯政府今年的政策，即決定對在該國的無證移民給予大赦，此令超過130萬人申請永久居留。

西班牙也是非法移民進入歐洲的一個主要入境點，以尋求更好經濟機會或逃離在祖國遇到的暴力。許多到達休達或梅利利亞的移民會遭遣返，也有一些關押在移民庇護所的移民可以在西班牙申請庇護。