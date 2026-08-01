特朗普改口：未同意讓烏克蘭生產愛國者導彈

美國總統特朗普（Donald Trump）7月初會晤烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelensky）時，曾表示將允烏克蘭生產防空武器愛國者導彈（Patriot missiles）。然而，特朗普31日改口，稱相關談判仍在進行中，美方尚未同意讓烏克蘭製造愛國者導彈。



路透社報道，特朗普8日在土耳其與澤連斯基會晤時曾表示，他將會向烏克蘭頒發製造愛國者導彈的許可證，但他31日在大衛營（Camp David）舉行內閣會議期間卻放棄這一承諾。

2026年7月31日，美國總統特朗普（Donald Trump）在馬里蘭州的大衛營（Camp David）參加內閣會議。（Reuters）

特朗普回應記者提問時，稱澤連斯基想要愛國者導彈以及戰斧導彈，但轉讓這些技術有相當高的風險，不太認為自己最終會批准武器技術轉讓。

他表示：「你必須非常謹慎，也要非常小心。我們還沒有達成一致，我們正在討論，但要把這種技術拱手讓人很難。我不認為這種事會發生......有些人掌握這種技術，他們總有一天會反過來對付你。」

2024年8月4日，在俄烏戰爭期間，有烏克蘭軍人經過位於烏克蘭某不知明地點的愛國者導彈發射器。（Reuters）

隨著俄羅斯加強空襲力度，烏克蘭的愛國者導彈長期處於短缺狀態，而後者是烏克蘭唯一能夠擊落俄軍彈道導彈的武器。