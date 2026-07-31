胡塞武裝否認襲埃及港口　伊朗外長：須警惕以色列嫁禍行動

埃及達米埃塔港（Damietta）7月29日遭無人機攻擊，兩艘油輪起火，令外界憂慮伊朗戰事擴大。目前尚無任何一方對這宗攻擊負責，也門胡塞武裝（Houthis）30日否認與事件有關。伊朗外長阿拉格齊（Abbas Araghchi）也稱，埃及的安全對伊朗「至關重要」，稱必須警惕以色列的陰謀及嫁禍。



2026年7月29日，埃及達米埃塔港（Damietta）遭無人機攻擊，當局向其中一艘起火船隻射水。（SOCIAL MEDIA/via REUTERS ）

埃及總理馬德布利（Mostafa Madbouly）於30日表示，當局已找到無人機殘骸，正在調查其來源。他強調，埃及將基於事實而非猜測得出結論。

也門胡塞武裝控制的薩巴通訊社（Saba News Agency）同日報道，據胡塞武裝消息人士稱，有關該組織發動今次政擊的說法毫無根據。報道指出，胡塞武裝目前的軍事行動僅針對沙特阿拉伯，無需擔憂紅海航行安全。

圖為伊朗外長阿拉格齊。（資料圖片，Reuters）

伊朗外長阿拉格齊表示，埃及是伊朗在地區內的重要朋友和夥伴，其安全對伊朗至關重要。 他又稱，必須警惕以色列旨在破壞地區和平的陰謀和嫁禍行動，指以色列懼怕穆斯林團結。