熊本地震增至36死　另一AEON Mall內一失蹤長者遭瓦礫壓倒昏迷

日本九州熊本縣7月28日發生7.1級強烈地震後，救援工作仍在進行。縣政府31日表示，地震至今造成36人喪生，超過9500名民眾繼續避難。而在其中一個重災區宇城市，救援人員在一個商場內發現一名長者遭瓦礫壓着，救出時昏迷。



日本電視台8月1日報道，熊本縣消防部門7月31日下午6時左右接獲永旺夢樂城宇城（AEON Mall Uki）員工報案，指商場內的蔦屋書店內發現一名80多歲男子遭倒下的牆壁壓着。

救援人員到場救出事主，當時對方處於心肺停止狀態。警方稱，事主在地震後失蹤。

報道指，該商場在地震後暫停營業，而在發現事主後，警方及消防人員進入建築物內搜查是否有人仍然被困。

至於今次地震，熊本縣1日表示，當地有182楝住宅完全損壞、20楝大規模受損、並有1034楝部分受損。另外大約6000戶仍然停電，當局正努力搶修。目前全縣仍有7.2萬戶斷水，氣象部門估計當地在3日的最高氣溫達攝氏40度，縣政府要求避難設施增加流動冷氣和確保食水，同時擴大向災民的相關宣傳。

另外九州新幹線受到地震影響，來往熊本至鹿兒島中央站的路段尚未恢復，JR九州表示，熊本至新水俁站之間的路軌出現大規模變形，因此需要大量時間維修。該公司認為，難以在8月內恢復熊本至新水俁的列車服務，但正考慮新水俁至鹿兒島中央的重新運作安排。