熊本地震｜AEONmall爆炸新片曝　巨響震耳欲聾　碎片擊電線竄火光

日本熊本縣熊本地區7月28日下午發生7.1級強烈地震，位於該縣嘉島町的永旺熊本購物中心（Aeon Mall Kumamoto）發生大爆炸，部份建築結構倒塌。日媒30日報道，再有拍下爆炸瞬間的行車紀錄儀影片曝光，不但可以聽到爆炸一刻傳出震耳巨響，更可以看到建築碎片遭炸飛後，擊中商場附近的電線，竄出明顯的火光。



日本放送協會30日報道，該行車紀錄儀影片來自一輛停泊在購物中心南側停車場的汽車車尾，並近距離紀錄了爆炸一刻的畫面。

如先前曝光的影片一樣，新的影片也拍下，爆炸後建築碎片四濺和濃煙衝天的情況。不過後者的位置更接近爆炸地點，不只紀錄到巨大的爆炸聲，更可以看到爆炸似乎是從建築物的二樓發生。

另外，爆炸發生當下，有大量碎片從右方飛濺至左邊，並擊中電線導致火花四濺。爆炸發生約10秒後，煙霧逐漸瀰漫開來，可以看到有數個民眾從建築物附近跑向安全地帶。

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NHK引述涉事車內三十多歲的女子稱，她在地震後先把車挪到一處建築物外牆和電線桿不會倒塌的地方，她其後聽到身後傳來一聲爆炸聲，她起初還不知道是爆炸，僅以為是地震導致建築外牆倒塌。

NHK於30日稍早時候報道，救援人員目前在永旺熊本購物中心已累計找回12人，其中7人死亡，5人受傷。