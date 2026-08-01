熊本地震罹難職員曾報平安　疑收指示「錢放保險箱」折返AEONmall

日本7月28日發生最大震度7的「令和8年熊本地震」，至7月31日已進入第4天。嘉島町「永旺夢樂城熊本（AEON MALL熊本）」震後不久發生爆炸，目前已確認7人死亡。其中一名死者的家屬接受RKK熊本放送採訪，吐露內心悲痛。



「永旺夢樂城熊本」31日持續進行搜索。目前確認的7名死者中，3人是大型服飾企業「Onward Holdings」的員工。其餘4名死者中，包括一名在另一家店鋪工作的22歲女性。她的母親表示，女兒在地震後還曾報平安，「但後來訊息完全不再顯示『已讀』……」

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根據母親的說法，女兒在疑似爆炸地點附近的2樓店鋪工作，爆炸後便失去聯絡，「我原本以為她可能正在某處避難。雖然可能受了傷，但我以為她還活着。她當時一定很難受吧。」

她透露，女兒在地震後一度疏散到建築物外，並告訴偶然在現場遇見的親戚：

她說『我必須回去一趟』。親戚聽到後阻止她，但她說『因為有人交代必須把錢放進保險箱，所以我得回去』，接着就回去了。

隨後，商場發生爆炸。

母親表示，女兒可能是接到店鋪方面的指示，為了將營業款放進保險箱，才與一名同事返回建築物內，

為了存錢，為了錢……我希望公司把真相說清楚。

死者生前任職店鋪的營運公司面對RKK熊本放送詢問時僅表示：「我們拒絕接受採訪。」

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日本雅虎新聞討論區一則獲得10.7萬名網友認同的留言寫道：

「啊，果然還是出現了。地震後明明平安無事，卻因上級指示而被迫踏入死地。至少希望公司不要敷衍隱瞞，誠實面對並妥善處理。」



另一則獲得4.9萬名網友認同的留言則指出，雖然不是同一家公司，但自己以前遇到災害時，也曾在疏散顧客後被要求返回店內完成打烊作業，還得留在現場，等待系統恢復後確認收銀機能否正常運作，「因此不難想像，這次也有公司為了打烊作業或管理營業款，要求罹難者返回店內。」

這名網友指出：

希望公司能明白，員工和家屬也是受災者，同樣暴露在危險之中。雖然要等到有人受害後才重新檢討，令人感到悲哀，但希望公司今後能重新檢視危機管理，避免再出現同樣的受害者。

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