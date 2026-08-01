聯合國預警厄爾尼諾持續增強　印度季風雨或受影響、乾旱風險攀升

今年夏天全球範圍內多地遭遇極端天氣侵襲，歐美多國今夏已出現破紀錄熱浪、野火災情。世界氣象組織（WMO）7月31日預報顯示，厄爾尼諾（El Niño）現象將在8至10月持續增強，隨著季風減弱的風險突顯，印度洋盆地周邊地區乾旱、洪水和野火風險加劇。



聯合國秘書長古特雷斯（António Guterres）警示，厄爾尼諾的增強、海水溫度異常偏高，「如同火上澆油」，或將刷新多項氣溫紀錄。

2026年7月25日，印度艾哈默德巴德郊區工業區遭遇暴雨。（Reuters）

報道指，印度農民常年依賴季風帶來降雨，但本次氣候異常將使降雨量降低，乾旱風險攀升，直接衝擊全國農業生產與民生。此外，非洲之角以西的赤道非洲部分地區、澳洲南部和東部、南美洲大部分地區以及北美洲也可能出現更乾燥的天氣。

聯合國及氣象組織呼籲各國緊急行動，嚴格控制使用化石燃料，提前部署防災減災舉措，主動應對本輪極端氣候風險。