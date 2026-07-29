法國憂山火重燃緊急疏散逾4000人　當地周三或迎新一輪熱浪

法國西南部及西班牙馬德里山火開始受控，多個市鎮解除疏散令，民眾可重返家園。不過新一輪熱浪或令山火重燃，法國7月28日再度緊急疏散大西洋沿岸度假勝地逾4000人。



華盛頓郵報報道，法國西南部吉倫特省的山火焚燒近一周，火勢逐漸受控，火場面積維持在4.2萬公頃，相當於巴黎4倍面積，數百棟房屋被燒毀。

目前，當局調派23架消防機輪值作業，全力阻斷火勢蔓延。吉倫特省高級官員Sophie Brocas坦言：「情況依然複雜，我們還沒有脫離險境。」

7月25日，法國吉倫特省拉卡諾附近發生山火，一輛消防車正努力撲滅火勢。(Reuters)

隨着新一波熱浪預計周三來襲，部分地區氣溫將飆升至40度以上，吉倫特省、朗德省，以及中西部大部分地區發布第二級高溫預警。十多個火場重燃，或向西北方向蔓延。省政府下令大西洋沿岸城市拉卡諾約4,000人撤離，不少是露營或渡假的遊客。

另外，西班牙的山火也迎來曙光，內政部解除15個市鎮的疏散令，馬德里以西阿維拉區山火，是當地有史以來最嚴重的火災，5萬公頃土地被燒毀。有歐盟官員推測，山火或持續至11月初，焚燒土地面積將創新高，強調沒有任何國家能獨自應對。