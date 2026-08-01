世界最美女孩Kristina Pimenova 20歲了　嘆童年爆紅非想像中美好

俄羅斯模特兒克里斯蒂娜·皮梅諾娃（Kristina Pimenova）在9歲時因精緻五官與空靈氣質，被全球媒體封為「世界最美女孩」，年紀輕輕便紅遍國際時尚圈。然而，爆紅背後卻伴隨爭議，她多次因拍攝風格被質疑將未成年孩童「性感化」，承受外界猛烈批評。如今20歲的她首度吐露童年成名的真實心聲，並透露目前正在戲劇學院進修，盼以演員身份被更多人看見。



日本版《Harper's BAZAAR》8月號專訪20歲的她，曝光近況與童年成名的心境，克里斯蒂娜坦言，年少成名並沒有大家想像中美好，除了掌聲之外，更多的是鋪天蓋地的批評與質疑。她透露，幸好母親始終陪伴在身邊，不僅幫忙處理工作，更成為她面對外界輿論時最大的依靠，讓她沒有因此迷失方向。

俄羅斯模特兒克里斯蒂娜皮梅諾娃（Kristina Pimenova）在9歲時因精緻五官與空靈氣質，被全球媒體封為「世界最美女孩」，年紀輕輕便紅遍國際時尚圈。（FACEBOOK@Kristina Pimenova）

Kristina Pimenova年幼時的模樣：

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17歲試鏡愛上表演

她表示，小時候其實根本不知道模特兒是什麼工作，只覺得拍照像在玩遊戲，直到長大後才慢慢意識到，原來自己的一舉一動都會被外界放大檢視。17歲時，她因參加一次試鏡，意外愛上演戲，更被「能夠成為不同角色」的魅力深深吸引，因此決定朝演員之路發展，目前正在專業戲劇學院持續進修。

Kristina Pimenova（IG@kristinapimenova）

Kristina Pimenova的近照：

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先前《紐約郵報》曾報道，克里斯蒂娜當年因母親將照片分享到社群平台，意外吸引全球目光，隨後陸續受邀為Dolce & Gabbana、Giorgio Armani、Burberry等國際精品品牌拍攝廣告與走秀。然而，她的一張打羽毛球照片遭西方媒體放大檢視，加上部份時尚作品的拍攝風格，讓她陷入「兒童性感化」爭議。

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