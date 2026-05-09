影帝梁朝偉揭童年被窩哭泣自癒　笑談王家衛式拍攝差異憂戲院結業

影帝梁朝偉最近為新片《寂靜的朋友》（Silent Friend）遠赴紐約林肯中心宣傳，罕有地在放映會的問答環節真情流露，自揭那深邃的憂鬱眼神源自破碎童年躲在被窩哭泣的孤寂與恐懼，並直言演戲是他唯一的自癒出口。現場他更幽默「投訴」合作多年的王家衛。



《寂靜的朋友》海報。（Threads）

憂鬱眼神藏著破碎童年

在近日的一場放映會問答環節中，影帝梁朝偉罕有地卸下心防，向觀眾展示了他那標誌性「憂鬱眼神」背後的靈魂傷疤。偉仔感性地透露，這份深邃的憂傷其實源自一個並不快樂的童年。他回憶道，幼時的自己本是個活潑好動的孩子，但家庭環境的劇變徹底改寫了他的性格。由於父母當年經常發生激烈爭執，加上父親長期酗酒，年幼的偉仔在無助與驚恐中不知所措，每當黑夜降臨，他只能獨自躲在被窩中暗自落淚，藉此宣洩內心的恐懼。

偉仔直言演戲是他唯一的自癒出口（影片宣傳照截圖）

為了躲避外界對其家庭破碎的過度關注，偉仔漸漸築起心牆，性格變得敏感且孤僻。這種長期壓抑情緒、自我封閉的習慣，最終形成了他在銀幕上那種令人著迷卻又心碎的氣質。他直言，演戲對他而言不僅是職業，更是這輩子最重要的自癒良方，透過代入不同的角色，他才能為那些被冰封已久的情感找到一個「安全出口」，讓累積數十年的壓抑得以在鏡頭前徹底宣洩。

演戲對他而言不僅是職業，更是這輩子最重要的自癒良方。（Threads）

幽默投訴王家衛式拍攝

除了沉重的內心告白，偉仔在活動現場亦展現出調皮幽默的一面，更當眾搞笑地「投訴」起合作多年的老戰友王家衛。偉仔提到，近期與《寂靜的朋友》導演Ildiko Enyedi合作得非常愉快，而最令他感到「安心」的，竟然是開拍前早已收到一份完整且詳盡的劇本。這讓他有充足的時間去鑽研角色、準備細節，能全情投入地享受演員專屬的「歡樂時光」。

偉仔搞笑地「投訴」起合作多年的老戰友王家衛（IG@carinalau1208）

談到此處，偉仔不禁拿其經典代表作《花樣年華》作對比，直言與王家衛合作完全是另一種極端的挑戰。他爆料指，拍攝王家衛執導的電影，演員在開拍前對故事發展根本一無所知，甚至連劇情走向都無從稽考，所有演繹都必須在拍攝現場不斷地摸索、推翻與試驗。他形容這種「隨機性」的創作過程雖然獨特，但與有劇本支撐的拍攝模式相比，壓力確實巨大。

拍攝王家衛執導的電影，演員在開拍前對故事發展根本一無所知（IG@carinalau1208）

影帝上身搞笑憂心戲院結業潮

當話題轉向目前電影產業面臨的危機時，梁朝偉立刻展現出深厚的演技底蘊，他搞笑地「影帝上身」，瞪大雙眼並深深倒抽一口涼氣，那副可愛且誇張的驚訝表情瞬間緩和了嚴肅的氛圍。然而，玩笑過後，偉仔卻是一臉感慨：「現在觀眾不再只是入戲院，而是留在家看小螢幕。」隨著串流平台的全面崛起，傳統電影業正面臨巨大衝擊。他提及香港不少戲院相繼面臨結業潮，這令他感到無奈。