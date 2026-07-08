成龍到訪學校鼓勵學生追夢　爆童年刻苦練功經歷：只盼吃飽不捱打

國際巨星成龍7月7日受林家基金會邀請，走訪新加坡公立培群學校，讓約900名小五和小六的學生們在早晨的禮堂興奮不已。



在培群學校舞獅隊熱鬧活潑的引領下，成龍於早上8時準時抵達現場。林家基金會代表林偉傑以及國家發展部長徐芳達也一同出席。現場學生手持成龍電影海報，用熱烈的尖叫聲熱情迎接巨星到來。成龍則滿臉笑容向學生們揮手致意。

成龍走訪新加坡公立培群學校，讓約900名小五和小六的學生們在早晨的禮堂興奮不已。（成龍微博圖片）

更多成龍照片：

+ 11

現場播放了一段歡迎成龍的視頻後，學校舞獅團舉起象徵成龍的「橙龍」，並邀請他上台為龍點睛。儀式結束後，學生們帶來精彩的舞獅與武術表演，配合成龍電影的經典配樂，氣氛熱烈，成龍本人也忍不住在座位上跟着哼唱。

小時只盼吃飽不被師父打

成龍在表演後上台致辭，分享童年訓練時的回憶：

看見小孩子表演，想起我的小時候，我6歲半進了武術學校，每天五點鐘起牀跑步。跑步時還要拿着水杯，若灑出來就會被師父打。

接着他笑着調侃：「你們現在很幸運，以前老師是真的打，現在打的話是可以告老師的。」

他也鼓勵在場的學生們一定要有夢想和目標，他強調，雖然有了夢想不一定會成功，但如果沒有夢想，就一定不會成功。他坦言，小的時候並沒有夢想也沒有期望，因為當時的練功生活極其嚴苛，他每天唯一的想法就是吃飽飯和不被師傅打。「我們在學校都吃不到飯，飯都被洪金寶搶了去，所以他現在那麼胖！哈哈。」在場小孩或許不懂誰是洪金寶，但在座大人們都被逗笑了。

有學生問他拍特技動作會不會害怕，他說：「我做很多事情的時候，其實都會害怕，我不是超人，只是一個普通人。我只知道，自己要把每一部電影、每一個鏡頭都拍好。我也曾經有過想偷懶、不想認真做的時候，但每次電影上映後，我都會後悔。為什麼那一天沒有好好把它完成？可是已經沒有後悔藥了，因為畫面已經定格。」他藉此鼓勵學生現在要好好上課，未來才會感謝自己。

還有學生問他，為何有空出來做慈善互動？他分享，小時候生活貧苦，每個月都會有慈善機構來到他們學校，給孩子們分發牙膏、奶粉、牙刷，以及供他們食用的16包大米。讓他記憶深刻的是，派發物資的牧師告訴他：「你不要謝謝我，我只是幫人家來派發這個衣服。有一天你成功了，你有力量了，你去幫助其他人。」他因此銘記這句話，也成為日後做慈善的動力。

他認為，學功夫最難的地方在於如何堅持到底、把事情完成。他分享：「有時候我會給自己一點獎勵，比如今天完成訓練，晚上就可以吃雪糕；如果吃多了，明天就多練一點。每一種堅持都不容易，但只要完成了，就會很安心。」

他也藉此延伸到日常生活，認為大家最好還是進戲院看電影。因為在戲院裏，無論電影好壞，觀眾都會比較專注地把它看完；如果在家看，就很容易分心。就像現在的小孩子也應該少看手機，看一小時就要停下來休息。只要願意放下手機，就會發現自己其實有很多時間可以做很多事情。

禮堂活動結束後，成龍和一些新加坡奧林匹克基金會林榮福獎學金獲得者進行短暫的閉門互動，隨後並未接受媒體採訪，在9時45分左右離開學校。

【延伸閲讀】元華爆成龍自細孤寒請食快過期食物 讚洪金寶重義氣：值得尊重（點圖放大瀏覽▼▼▼）

+ 7

學生因父母影響認識成龍

林偉傑在活動後接受《聯合早報》訪問時說，這次邀請成龍來到活動並不需要太多說服，「就像（曾邀請過）朗拿度（C. Ronaldo，葡萄牙球星）、咸美頓（Lewis Hamilton，F1賽車手）、林俊傑一樣，首先我們之間都有一層私人關係，也有對彼此的信任。他們知道我們這個家族所堅持的理念和價值觀，和他們本身的理念是相近的。」

培群學校的小五生陳柏言是全國校際運動會的金牌得主，也在活動當日為成龍表演武術隊員之一。他說：

我爸媽帶我看過他的電影《功夫夢》（The Karate Kid）《火拼時速》（Rush Hour），我也看過他做那些很難的特技動作，雖然可能會受傷，但他很勇敢，我覺得他很厲害！而且我也覺得很幸運，畢竟很少人能看到他真人。

小五生思涵是中印混血兒，她說，爸爸是成龍的影迷，拉着她一起看成龍的電影。「我受到成龍電影的啟發，對功夫開始有興趣，去年開始學柔術而且也挺喜歡的。」被問爸爸會不會羨慕她看到偶像，她笑說：「我可以想象我回家的時候，爸爸會和我說『哎呀，見到成龍的人應該是我才對！』哈哈。」

記者與出席的學生們閒聊時，還有學生興奮又帶點惋惜地說：「我已經開始想念成龍了！我看過他很多電影，剛剛還摸到他的手，我不打算洗手了！」，並打算回家後向爸媽炫耀一番。

受成龍啟發而學武術

同是林榮福獎學金得主的張家豪和蔡心昀在接受訪問時，都對親眼看到偶像而感到不可思議。16歲的張家豪說：「我五歲的時候看《功夫夢》，就不斷模仿片中的武術動作和特技，所以我父母就送我去學武術。這部電影我看了50次吧！能夠親眼看到童年偶像，有點難以置信。剛剛我在禮堂問他問題，雙腳都在發抖。」

18歲的蔡心昀則敬佩成龍儘管已經72歲了，依然能夠親自完成各種特技動作，「我覺得他最讓我佩服的是，即使已經這麼成功了，他還是非常謙遜。他很清楚自己一路走來經歷了什麼，也一直記得小時候學到的那些人生道理。」

【延伸閲讀】王晶揭成龍爆紅靠一因素？ 當年曾遭吳思遠嫌棄：佢拍咁多部都仆（點圖放大瀏覽▼▼▼）

+ 3

【本文獲《聯合早報》授權轉載。】