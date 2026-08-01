美國簽證保證金計劃擬永久實施　最高需繳2萬美元

美國國務院宣布8月3日起簽證保證金計劃永久化，將最高保證金額度上調至2萬美元（約15.7萬港元），適用於商務、旅遊類的B1、B2非移民簽證，覆蓋全球50個國家，其中30個國家來自非洲。



公告稱：「領事官員可要求符合條件的非移民簽證申請人繳納最高2萬美元的保證金，作為簽發簽證的條件，具體金額由領事官員決定。」

2026年6月25日，美國最高法院裁定允許特朗普政府取消對數十萬海地和敘利亞移民的臨時保護身份（TPS），圖為美國紐約市布魯克林區的小海地社區，人們正在街上行走。（Reuters）

在試行計劃中，領事官員可以要求申請人繳納5千、1萬或最高1.5萬美元保障金，但最終取消了5千美元檔位，將最高保證金額度由1.5萬美元上調至2萬美元。美方表示，該政策可有效約束簽證持有人合規停留，減少逾期滯留問題。

新政引發巨大爭議，儘管美方強調是強化國家安全、管控非法移民的必要舉措，但移民及人權宣導者批評，新規大幅抬高合法赴美門檻，阻礙正常跨國出行，疊加社交媒體審查等嚴苛舉措，侵害正當程序與言論自由，變相為難合法移民群體。