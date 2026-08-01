美國簽證保證金計劃擬永久實施 最高需繳2萬美元
撰文：林嘉敏
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美國國務院宣布8月3日起簽證保證金計劃永久化，將最高保證金額度上調至2萬美元（約15.7萬港元），適用於商務、旅遊類的B1、B2非移民簽證，覆蓋全球50個國家，其中30個國家來自非洲。
公告稱：「領事官員可要求符合條件的非移民簽證申請人繳納最高2萬美元的保證金，作為簽發簽證的條件，具體金額由領事官員決定。」
在試行計劃中，領事官員可以要求申請人繳納5千、1萬或最高1.5萬美元保障金，但最終取消了5千美元檔位，將最高保證金額度由1.5萬美元上調至2萬美元。美方表示，該政策可有效約束簽證持有人合規停留，減少逾期滯留問題。
新政引發巨大爭議，儘管美方強調是強化國家安全、管控非法移民的必要舉措，但移民及人權宣導者批評，新規大幅抬高合法赴美門檻，阻礙正常跨國出行，疊加社交媒體審查等嚴苛舉措，侵害正當程序與言論自由，變相為難合法移民群體。
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