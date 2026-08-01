特朗普：以色列對哈馬斯解除武裝協議感滿意　美國與以方達成諒解

美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）7月31日談及巴勒斯坦武裝組織哈馬斯（Hamas）及其他武裝組織解除武裝的協議時，稱以色列對此感非常滿意，而美國亦已經與以色列達成諒解。據協議，哈馬斯最終解除武裝後，以色列須從加沙撤軍。



路透社及美媒報道，特朗普在大衛營（Camp David）舉行內閣會議期間發表上述言論，並指該協議是加沙局勢的一項重大突破。

不過，特朗普也承認協議的前景有不少挑戰，他表示：「現在的問題是，它會經歷挑戰嗎？那裏的情況非常複雜，那裏的人民非常複雜，也很難相處。很多事情很順利，但也有很多事情並不順利。」

2025年2月15日，巴勒斯坦武裝組織哈馬斯武裝分子在釋放以色列人質之日，在加沙走廊南部汗尤尼斯（Khan Younis）的街道上巡遊。（Reuters）

路透社此前引述哈馬斯高級官員指，解除武裝方案能否落實，取決於以色列能否先履行去年一項協議中的承諾，要求以方停止攻擊加沙、將部隊撤至去年10月位置，並增加運入加沙的物資與援助。

然而，加沙醫療衛生部門稱，以色列在特朗普30日宣布解除武裝協議後的幾個小時內，以色列已兩度對當地發動空襲。

2026年7月31日，美國總統特朗普（Donald Trump）在馬里蘭州的大衛營（Camp David）參加內閣會議。（Reuters）

另外，以哈雙方就撤軍與解除武裝先後次序仍各執一詞，有以色列官員30日稱，哈馬斯解除武裝、加沙非軍事化前，以軍不會撤至此前協議商定的位置。