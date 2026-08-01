熊本地震：5越南人挖瓦礫救90歲婦　AEON員工談返店關電源險喪命

日本九州熊本縣7月28日發生7.1級強烈地震，造成36人不幸喪生。據日媒報道，在熊本縣八代市，有5名越南工人在地震後挖掘瓦礫，成功救出一名受困在倒塌房子內的獨居90歲婆婆，他們其後受訪講述救人經歷。另有永旺夢樂城熊本（AEON Mall熊本）稱地震後為怕店內設備引發火災，走回店內關電源，之後商場發生爆炸，稱「如果我遲1、2分鐘（離開），我就沒命了。」



日媒報道，5名越南工人在地震後發現有房屋倒塌，於是嘗試救人，由於沒有救援設備，5人只能用一些簡單工具，例如在戴上手套後搬走瓦片和其他瓦礫，再用鋸子協助清除障礙物。

他們一邊清理瓦礫，一邊用日語向屋內叫喊「我們現在就救你出來」、「放輕鬆」，終把婆婆救出。

在這次地震後，永旺夢樂城熊本（AEON Mall熊本）發生大爆炸，或由煤氣泄漏引起。

日媒8月1日報道，一名AEON Mall員工講述在大地震後緊急疏忽，逃出商場外，至約30分鐘後，他擔心店內設備會引發火災，於是返回店內關閉設備電源和煤氣閥，他稱當時到一股難聞的氣味，有同事以為像下水道的氣味，也有同事說似乎是煤氣味，他指當時也有其他商場員工在停車場和店內進進出出。

至他們離開後，商場發生爆炸，他猶有餘悸稱「如果我遲1、2分鐘（離開），我就沒命了。」

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熊本3429幢房屋損毀

熊本縣8月1日表示，今次地震當地有3429幢房屋損毀，其中181棟幢完全損毀，1419棟房屋部份受損。

目前全縣仍有7.2萬戶斷水，氣象部門估計當地在3日的最高氣溫達攝氏40度，縣政府要求避難設施增加流動冷氣和確保食水，同時擴大向災民的相關宣傳。