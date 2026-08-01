俄羅斯姐弟泰國遇害　2疑犯落網牽出另一命案　警再發現3遺體

涉嫌與泰國春武里府一對俄羅斯姐弟失蹤案有關的兩名男子，落網後承認殺害姐弟並埋屍在一處偏遠地區。警方調查發現，兩人可能還涉及另一起滅門命案，並正追捕另外兩名涉案嫌疑人。



《曼谷郵報》報道，泰國警方星期五（7月31日）說，經過一場跨多府聯合開展的追捕行動，43歲的前罪犯塔納（Thana Kerdthong）和39歲的通猜（Thongchai Srinil）在沙繳府旺松奔縣（Wang Sombun）一個龍眼園裏落網。

兩人此前已被芭提雅法院簽發逮捕令通緝。

本案死者為22歲的俄羅斯女子納齊莫娃（Diana Nazimova）及17歲的弟弟納齊莫夫（Roman Nazimov）。姐弟兩人於2021年從俄羅斯來到泰國，與已在芭堤雅定居三年的母親同住。

據悉，納齊莫娃和弟弟26日早上從芭提雅騎電單車離家後失聯。警方隨後在其中一名嫌疑人的親戚住所附近，發現兩人的電單車遭拆卸並掩埋，其後持續搜尋兩人下落。

通猜接受警方訊問時稱，26日早上他坐在塔納駕駛的電單車後座，尾隨俄羅斯姐弟。之後，俄羅斯姐弟將電單車停在路邊，塔納下車與兩人交談。通猜稱，不知道雙方談了什麼，隨後便聽到兩聲槍響。

通猜聲稱，槍擊發生後，塔納命令他拿來鐵鍬挖個坑，並威脅他說：「如果你不照做，你應該知道你的妻子和家人會遭遇什麼。」

通猜說，他別無選擇，只能服從，並承認自己當時吸了毒，「腦袋不清醒」。他承認參與埋屍，並帶領調查人員前往埋屍地點。埋屍地點和被拆卸電單車的埋藏地點很靠近。

塔納承認自己槍殺了17歲的納齊莫夫，並毆打他的姐姐致死。《泰叻在線》引述塔納說：「那女人反抗，所以我打了她。」

塔納堅稱沒有性侵納齊莫娃，並稱作案動機是為了偷竊他們的電單車。

警方在春武里府邦拉蒙（Bang Lamung）懷亞（Huai Yai）一片樹林裏找到俄羅斯姐弟的遺體。初步檢查顯示，男受害者身上有槍傷，女受害者有遭受攻擊跡象。目前沒有性侵犯的初步證據。

另據泰國公共廣播公司（Thai PBS World）報道，兩名嫌疑人7月31日晚帶領警方前往俄羅斯姐弟的埋屍地點後，又帶警方到另一處埋屍地點。警方在第二個埋屍地點找到三具遺體。三名死者同屬一個家庭，自7月7日起失蹤。

調查人員說，塔納接近受害者時自稱是警察。

警方目前正追捕另外兩名嫌疑人，僅知其中一人名叫Ball，另一人名叫Fluke。警方相信，兩人也涉及這起家庭命案，三名死者為一對夫妻及一名兒童。

本文獲《聯合早報》授權轉載

