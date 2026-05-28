世界盃2026前夕｜墨西哥渡假勝地11天內3女遇害　恐涉連環殺人

墨西哥著名觀光城市兼海濱度假勝地巴亞爾塔港（Puerto Vallarta），近日驚傳疑似連環殺人命案。當地警方證實，在短短11天之內已發現3名女子陳屍不同地點；由於死者特徵與棄屍手法非常相似，外界擔憂當地或出現連環殺手。在距離2026年美墨加世界盃僅餘兩周的時間，該國是否有能力維持賽事期間的治安，引起國際社會的高度關注。



紐約郵報報道，巴亞爾塔港警方表示，所有遇害女性的年齡均在30歲出頭，身上都有刺青。警方還稱，屍體被發現時衣衫不整，而且地點偏僻。當局表示，調查仍處於初期階段，他們正在調查這些女性的遺體是否從其他地方遇害後被運往巴亞爾塔港。當局也正在審查證據、監視錄影和報告，以確定這些死亡事件是否有關聯。

本月10日，第一名女性受害者的屍體在著名的觀景點蘭喬埃爾皮魯利（Rancho El Piruli）附近被人發現。約一周後，第二名受害者的屍體在一條高速公路旁的休息站被發現。最新發現的屍體，則是在拉斯帕爾馬斯公園（Parque Las Palmas）附近的一條泥路上被發現的。

目前尚未確認任何身份，但當地有報道稱，第三名遇害女性可能是來自墨西哥的22歲失蹤女子Elizabeth Martinez 。(Facebook/State of Mexico Missing Persons Search Commission)

目前尚未確認任何身份，但當地有報道稱，第三名遇害女性可能是來自墨西哥的22歲失蹤女子Elizabeth Martinez 。

值得注意的是，巴亞爾塔港近期治安問題不絕。今年2月，墨西哥綽號「El Mencho」的著名毒梟奧塞格拉（Nemesio Oseguera Cervantes），2月22日在軍方突襲行動中被擊斃。事件引發其販毒集團報復，全國至少6個州騷亂，有持械分子在街上縱火燒車、有人封鎖公路，甚至有槍手闖入一國際機場遭槍手闖入，當地一片混亂，甚至有遊客受困。

墨西哥6月11日即將舉辦2026年世界盃部分賽事。(Getty)

現在，當地再爆出疑似連環殺手事件，令這座觀光城市形象再受打擊。由於墨西哥下月11日即將舉辦2026年世界盃部分賽事，外界開始擔心當地安全問題會否影響賽事順利舉行。