英國前閣員韋黛琴遇害案　檢方：曾遭疑犯以鐵鎚連續重擊頭部21下

英國前政府閣員兼前國會議員韋黛琴（Ann Widdecombe）7月8日於家中遇害，檢方21日在法庭上披露更多案情，稱韋黛琴當時遭疑犯克里（Joshua Kerry）以鐵鎚連續重擊頭部21下。病理學家初步判斷其死因是頭部遭鈍器重擊，但未肯定確切的醫學死因。



英國廣播公司（BBC）報道，案件於21日提堂，疑犯被押送至法庭應訊，惟未被要求表態是否認罪。

2024年9月20日，英國改革黨成員Ann Widdecombe在英國伯明罕舉行的英國改革黨全國代表大會上做手勢。（Reuters）

檢察官馬利克（ Kashif Malik）在庭上披露案情細節，稱整個襲擊過程被監視器拍下。戴着黑色手套的疑犯當時從正門進入屋內，襲擊正在用膳的韋黛琴，用鐵鎚擊打其頭部21次，最後偷走其銀包再駕車逃去。

由於韋黛琴原定於當日稍後接受線上採訪，其缺席引起眾人的疑惑。韋黛琴的園丁其後受韋黛琴私人助理委託，於9日赴前者家中了解狀況，並發現韋黛琴陳屍家中。

這張法庭素描圖片顯示，被控謀殺英國前政府閣員韋黛琴（Ann Widdecombe，不在圖中）的疑犯克里（Joshua Kerry），於2026年7月21日在英國倫敦地方法院出庭應訊。（Reuters）

報道指，疑犯將還押候審，之後須於10月9日再次出庭，暫定審判日期為2027年6月8日。